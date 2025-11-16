初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！

初鹿牧場01

「初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。

初鹿牧場02

一來到「初鹿牧場」，可以見到森林咖啡屋前的粉紅乳牛歡迎遊客的到訪。

初鹿牧場05

眼前充滿綠意的氛圍，讓人有著美好的遊玩心情。

初鹿牧場09

「初鹿牧場」雖然是老景點，不過園區環境維護得很不錯，賣店建築經過彩繪後，有著童話小屋的感覺。

初鹿牧場13

「初鹿牧場」一定要體驗的就是餵食動物了！園區餵食區有分成圈養區和放牧區。

初鹿牧場16

四角羊很溫馴，看到我們餵食會主動靠近吃，但動作很溫柔，不會爭先恐後的搶食。

初鹿牧場17

驢子乖乖站著吃著牧草的模樣，也好可愛、好療癒！

初鹿牧場21

乳牛是「初鹿牧場」的主角，所以是數量最多的動物。手拿著新鮮牧草餵著乳牛，真的很有趣。

初鹿牧場24

放牧區有著寬廣的視野，草原上可以看見馬兒和驢子在悠閒漫步。

初鹿牧場26

放牧區的乳牛體型都較大，在這裡近距離合照、感受被乳牛包圍的樂趣， 滿特別的體驗。

初鹿牧場29

一望無際的草原搭配上白色圍欄，是整個「初鹿牧場」我最喜歡的景色。

初鹿牧場35

草原中央大樹有盪鞦韆，還有乳牛拉車的裝置藝術，好玩又好拍。

初鹿牧場38

「初鹿牧場」還有一大片草地，可以玩滑草，不過是另外要自費的。

初鹿牧場41

在「初鹿牧場」悠閒漫步真的讓人忘卻煩憂，也因為園區寬廣、人潮不多，所以拍照起來很輕鬆，完全沒有壓力。

初鹿牧場33

在「初鹿牧場」裡欣賞綠草如茵的景色，體驗餵食的樂趣，可以度過悠閒的美好時光，真的是一處放鬆心情的好地方。

「初鹿牧場」

地址：台東縣卑南鄉牧場1號

電話：089-571002

開放時間：08:00-17:00





