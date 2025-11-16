Yahoo奇摩旅遊網友投稿

初鹿牧場｜台東親子景點 寬廣草原令人心曠神怡！

寶小銘
初鹿牧場01
初鹿牧場01

初鹿牧場」是台東親子必遊景點，園區寬廣的草原令人心曠神怡，成群乳牛悠閒漫步的畫面療癒感十足；在牧場裡還可以體驗牧草餵食動物的樂趣，品嚐鮮乳冰淇淋的美味，是一處適合全家同遊的好地方。

初鹿牧場02
初鹿牧場02

一來到「初鹿牧場」，可以見到森林咖啡屋前的粉紅乳牛歡迎遊客的到訪。

初鹿牧場05
初鹿牧場05

眼前充滿綠意的氛圍，讓人有著美好的遊玩心情。

初鹿牧場09
初鹿牧場09

「初鹿牧場」雖然是老景點，不過園區環境維護得很不錯，賣店建築經過彩繪後，有著童話小屋的感覺。

初鹿牧場13
初鹿牧場13

「初鹿牧場」一定要體驗的就是餵食動物了！園區餵食區有分成圈養區和放牧區。

初鹿牧場16
初鹿牧場16

四角羊很溫馴，看到我們餵食會主動靠近吃，但動作很溫柔，不會爭先恐後的搶食。

初鹿牧場17
初鹿牧場17

驢子乖乖站著吃著牧草的模樣，也好可愛、好療癒！

初鹿牧場21
初鹿牧場21

乳牛是「初鹿牧場」的主角，所以是數量最多的動物。手拿著新鮮牧草餵著乳牛，真的很有趣。

初鹿牧場24
初鹿牧場24

放牧區有著寬廣的視野，草原上可以看見馬兒和驢子在悠閒漫步。

初鹿牧場26
初鹿牧場26

放牧區的乳牛體型都較大，在這裡近距離合照、感受被乳牛包圍的樂趣， 滿特別的體驗。

初鹿牧場29
初鹿牧場29

一望無際的草原搭配上白色圍欄，是整個「初鹿牧場」我最喜歡的景色。

初鹿牧場35
初鹿牧場35

草原中央大樹有盪鞦韆，還有乳牛拉車的裝置藝術，好玩又好拍。

初鹿牧場38
初鹿牧場38

「初鹿牧場」還有一大片草地，可以玩滑草，不過是另外要自費的。

初鹿牧場41
初鹿牧場41

在「初鹿牧場」悠閒漫步真的讓人忘卻煩憂，也因為園區寬廣、人潮不多，所以拍照起來很輕鬆，完全沒有壓力。

初鹿牧場33
初鹿牧場33

在「初鹿牧場」裡欣賞綠草如茵的景色，體驗餵食的樂趣，可以度過悠閒的美好時光，真的是一處放鬆心情的好地方。

「初鹿牧場」
地址：台東縣卑南鄉牧場1號
電話：089-571002
開放時間：08:00-17:00


