初一至初三 逾7成醫院看診

去年春節急診嚴重壅塞，為避免今年九天連假噩夢重演，健保署投入十六億元獎勵各級醫療院所開診。衛福部長石崇良表示，開診情形還在調查中，但今年開診率已高於去年，去年開診率最低的初一至初三，今年醫院開診率已超過七成、初三部分地區診所也超過一成，預期今年連假期間醫療服務量高於去年。

石崇良昨天出席立法院社福衛環委員會，針對「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等進行專題報告。會前受訪談到春節整備專案，他表示，為了在春節九天連假提供民眾必要醫療服務，健保提供開診、收治住院跟急診等加成獎勵；除夕到初三加成百分百，初五本就常態性開診，加成部分僅有三成。

石崇良表示，公布獎勵後，醫院反應良好，今年人力較好調度，聽說已有醫院「搶著填班」，醫院開診率達百分之七十。過去觀察，基層診所初一至初三開診率約百分之二至四，初四後開診率提升。今年祭出獎勵，初三就開始上升，目標朝基層診所可達到百分之十開診率。

