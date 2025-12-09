判刑13年! "南迴搞軌案"李泰安出獄 返家鄉低調度日

社會中心／李育翰 台東報導

轟動全台的南迴搞軌案，主嫌之一李泰安判刑13年，今年5月已經悄悄出獄。2006年他和弟弟李雙全，共謀殺害弟媳，詐領保險費，企圖以台鐵出軌意外掩蓋謀殺。弟弟事後畏罪自殺，李泰安入監服刑。出獄後的李泰安找了份工作，鮮少露面。律師表示，先讓他沉澱一下，後續不排除再打官司，為自己平反。

狗吠聲不斷，昔日的南迴搞軌案主嫌住的地方，俗稱「泰安休息站」，從熱鬧景點回歸平淡，主嫌之一李泰安入獄服刑13年，也在今年5月服役期滿，已經低調回來居住，整個人改變很多。建農里長林金寶妻子：「比以前老實多了，以前我們聊天的時候，油腔滑調的，說要出去做工程，幫工人整理工程車，有參加一個（里民喪事），出殯的時候有去送他這樣。」驚天動地的南迴搞軌案，事件主嫌李雙全和李泰安兄弟就住在這裡，如今李雙全畏罪自殺，李泰安遭指控為殺人共犯，他被指控當年為弟媳保高額旅平險，破壞鐵軌造成出軌，實則掩蓋謀殺，成功詐保7100萬元，弟媳陳氏紅琛送醫昏迷，弟李雙全甚至注入毒物毒殺，李泰安因為共謀判刑13年。

泰安休息站。（圖／民視新聞）搞軌案主嫌李泰安（2013.12.17）：「平靜的去對待它（判決），因為日子總是要過。」由於他在獄中表現良好，也申請外役監，儘管多次聲請假釋沒過，但因符合相關規定獲得縮短刑期。在今年五月刑滿出獄，也不必接受保護管束。58歲的李泰安開設了一家工程行，各種小工程都願意接，因此目前是「工作滿滿」的狀況。李泰安鄰居趙先生：「不錯啊（工作）做的很好，今天不在出去做工程，步入軌道啦正常啦。」

泰安休息站。（圖／民視新聞）李泰安律師吳漢成：「回到社會他希望回歸正常，也不排除後續會有打那個，冤獄平反的再審的可能，他腦袋要先沉澱一下，再看看後續怎麼樣。」昔日委任律師吳漢成透露，李泰安不排除要打冤獄官司。不過即使，李泰安刑事責任已了，但民事部分尚未結束，因南迴翻車，台鐵對李家求償5096萬，李雙全雙胞胎孩子，目前已知有一個兒子現在擔任警察，兩人都沒有放棄繼承，這起轟動全台的搞軌案，後續發展也引人關注。

