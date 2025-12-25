判刑2個月！殘忍勒貓脖掄牆慘死 惡憲兵還拍片給班長看

記者楊忠翰／新北報導

林姓憲兵虐貓遭判刑。（圖／翻攝畫面）

新北市1名林姓憲兵，去年10月底買下1隻貓咪小麗，不到4個月便將貓殘忍虐死，並拍下整個施虐過程，熱心網友將影片上傳Dcard，全案才得以曝光，民眾檢舉電話灌爆動保處；今年5月26日林男退伍，警方在營區門埋伏逮人；新北地院依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪判林男2月徒刑，得易科罰金6萬元，併科罰金25萬元，罰金可易服勞役，全案仍可上訴。

檢警調查，2024年10月29日，林男買了貓咪「小麗」回家，同年12月23日深夜11時許，林男多次掐住小麗脖子，不顧小麗掙扎叫喊，仍拎起小麗撞擊牆壁數次，小麗從牆上重摔至地面，只能不停抽搐及喘息；林男錄下整個虐貓過程，還傳送給軍中班長觀看，後來他持續虐待小麗，導致小麗在今年2月25日身亡。

廣告 廣告

今年中旬，網友將虐貓影片上傳到Dcard，林男行徑才得以曝光，新北警方鎖定其身分，今年5月26日在營區外逮捕退伍的林男；林男應訊時辯稱，小麗是自己偷跑出門，他好不容易找到小麗時，小麗已經被車撞死。

但獸醫認為，小麗是嚴重內出血合併全身癱瘓，進而呼吸衰竭而亡，小麗四肢沒有骨折，不像遇到車禍；儘管小麗除戶證明上備註為意外死亡，然而故意的意外就是遭人虐待而死。

檢方認為，林男飼養小麗僅4個月，卻不停傷害牠，導致小麗重傷身亡，難以想像牠所承受的恐懼和痛苦，林男犯後始終否認犯行，毫無悔改之意，遂依違反動物保護法起訴。

法官認為，林男罪證明確，而且手段殘忍，造成小麗痛苦感知與傷重死亡結果，考量林男改口坦承犯行，以及無前科、理貨員月薪3萬元等情狀，遂依故意傷害動物致重要器官功能喪失罪判林男2月徒刑，得易科罰金6萬元，併科罰金25萬元，罰金得易服勞役，全案仍可上訴。

林男將虐貓過程影片上傳網路。（圖／翻攝Dcard）

林姓憲兵又買了新的貓。（圖／翻攝自Dcard）

更多三立新聞網報導

連利息都不用給！建設公司董座豪借千萬 竹科女拿錢秒刪好友

建請檢方羈押！預告39捷運站成下個目標 林口警方秒逮發文者

沒有異常紀錄！狂徒張文金流曝光 母每季匯3萬資助房租

兩波攻擊均得逞！來不及抓到張文被炎上 北市警局長李西河：虛心接受

