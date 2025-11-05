判刑2年4月！助跨國集團吸金10.8億 夏于喬父確定入獄

記者楊忠翰／台北報導

夏于喬爸爸夏世紘即將入獄服刑。（圖／取自夏于喬臉書）

藝人夏于喬父親夏世紘，先前成立夏爸團隊，協助從新加坡來台的富南斯集團在，不法吸金10.8億元，一審法官依違反銀行法罪判夏世紘2年4月徒刑，夏世紘不服提起上訴，二審法官認為，夏世紘涉案頗深，不但提供101大樓辦公室召開說明會，還擔任集團在台的大領導，因此維持一審刑期；5日最高法院駁回其上訴，全案確定，近期夏世紘將入獄，法官已通知檢方啟動防逃機制。

檢警調查，2016年間，新加坡的富南斯集團指派白偉宏來台設點，白男找上夏世紘協助，夏世紘提供101大樓鑫宏公司場地，協助白男舉辦說明會，藉以招攬投資人；夏世紘搖身一變成為集團的大領導，還進一步成立夏爸團隊。

2017年間，富南斯集團誆稱研發出AI人工智慧，同時推銷美國股票的套裝課程，集團雇用講師及業務員，並宣稱投資單位為美金1萬元，每月保證獲利8%，加上分紅的8%，總計16%的利潤，吸引2千多人加入會員投資。

光是2017年2月到2019年12月間，富南斯集團就吸金10億8015萬多元，至於夏世紘參與的部分，集團已吸金9億2263萬多元，台北地院依違反銀行法判夏世紘2年4月徒刑，其餘15人則各判1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

高等法院認為，本案吸金規模高達1億元以上，夏世紘是集團來台就招攬的大領導，並提供辦公室召開說明會，以及協助招攬投資人，一審量刑並無不當，因此駁回上訴；夏世紘上訴三審，最高法院認為，二審判決並無違誤，夏世紘上訴無理由，因此駁回上訴，全案定讞。

夏于喬父親夏世紘即將入獄服刑。（圖／資料照）

