判刑3年6月定讞仍獲表揚 國民黨贈蔡正元「實踐一等獎章」引熱議

鄭麗文頒發「實踐一等獎章」給蔡正元（擷取自蔡正元臉書粉專）

前立委蔡正元「三中案（中視、中廣、中影）」二審確定依業務侵占罪判刑3年6月定讞，不得上訴，不過，國民黨主席鄭麗文今（7）日仍在中常會上頒發「實踐一等獎章」給蔡正元，並強調「他是帶著勳章入獄的」，引發外界關注。

前總統馬英九等人被控違反證券交易法特別背信等罪，造成國民黨72億元損害，一、二審馬英九、中投前董事長張哲琛、前總經理汪海清均無罪，蔡正元則依違反業務侵佔罪、證交法特別背信維持原判。對此，國民黨組發會主委李哲華表示，蔡正元曾任國大代表、立法委員及多項黨務職務，只要被認為對黨有特殊貢獻，就會予以表揚。李哲華強調，頒獎係基於其過往黨務與公共服務經歷，與司法判決屬不同層次的考量。