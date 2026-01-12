判太輕！割喉案乾兄妹嫌犯判12、11年 高檢署提上訴

新北國中生割喉案震驚社會，出手殺人的15歲郭姓男學生跟其「乾妹」，高等法院二審各被判12、11年，死者家屬怒斥判太輕，高檢署也覺得量刑過輕，昨（12日）已提上訴。

死者楊姓國中生的父親痛斥高等法院二審判太輕，沒有辦法接受。（圖／資料畫面，中天新聞）

回顧整起案件，2023年聖誕節當天，死者楊姓國中生只因要一位林姓女同學離開他們班的教室，回去自己班上不要影響他們午休，林姓女同學感覺受委屈，跟郭姓「乾哥」訴苦，郭姓男學生因此拿彈簧刀割楊姓國中生的喉嚨，還狂刺對方身體10刀，導致楊姓國中生慘死。

郭姓男學生跟林姓女同學一審各遭判9年、8年，全案上訴至二審，去年（2025年）12月23日改判12年、11年，不過死者父母相當不能接受，受訪時痛哭，死者母親更怒罵法院只有保護加害人，沒有保護被害人，「別人囝仔死不完」，高檢署也覺得高等法院法官量刑過輕，昨天表示「刑度不足以收矯治之效」已對此提起上訴。

