判憲訴法違憲 國民黨團明提告「枉法裁判罪」

憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團明天將向台北地院及台北地檢署告發五大法官瀆職。(記者劉宛琳攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕憲法法庭五位大法官十九日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨表示，為捍衛憲法及憲法法庭公信力，明日將正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴，以捍衛台灣岌岌可危的司法獨立，確保大法官必須依法裁判。

國民黨團表示，明日由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯及新北巿議員林國春的共同出席提告下，為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁。國民黨團為台灣民主憲政奮戰到底。

國民黨團強調，大法官不是司法土皇帝，依據中華民國憲法沒有「司法刑事豁免權」。今天的提告就是檢驗台灣司法獨立的歷史關鍵時刻，考驗著台北地檢署、承辦檢察官是站在獨裁者的一邊？還是站在人民的一邊？台灣司法的獨立性，到底是已開發國家水準，還是獨裁者操弄的人型木偶，全民都在看，世界都在看。韓國行，台灣一定也行！

國民黨團強調，依據大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥所做出114年憲判字第1號判決，完全符合「中華民國刑法」第124條的「枉法裁判罪」構成要件，只要台北地檢署檢察官、台北地院法官不畏獨裁者賴清德、獨裁打手卓榮泰的不當干預，必可為挽救台灣司法，找回最後一絲司法的貞操。

