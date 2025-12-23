判斷錯曝盲點？41組火災警報齊響未升級危安 北捷：未來將視危安事件

台北捷運19日發生張文隨機攻擊事件，事後除了調查嫌犯動機、背景，外界質疑，北捷系統同時出現多達41組火警及排煙警報，規模明顯異於單一火警，北捷以「火警事件」的流程來處理，為什麼沒有升級成「危安事件」的處理流程？對此北捷回應，未來只要發生多區域火災警報，都視同危安事件處理。

張文19日在台北捷運台北車站丟擲煙霧彈、隨機攻擊，大量濃煙竄出，台北捷運系統內同時出現多達41組火警及排煙警報，規模明顯異於單一火警，北捷則遵循火警事件標準流程。

有知情人士透露，當時的制度對於多區域同時出現火災或排煙警報的情境，並未設有明確的自動升級條件，這似乎是較少被明確規範的灰色地帶，還有人指出，如果沒有明顯武器攻擊、沒有多數旅客無故逃竄，第一時間無法直接定性為危安事件？

事發當下41組警報齊響，北捷未升級危安事件遭質疑。圖／台視新聞

民眾認為，這邊常常在演習，所以常常都會有警報作響，可能沒想到說會有這麼嚴重的事情發生。

經過這次事件，北捷表示，未來只要發生多區域火災警報，都視同危安事件處理，會透過車站廣播、跑馬燈、App推播等，提醒旅客留意、採取必要措施！

北捷回應，未來多區域火災警報視為危安事件處理。圖／台視新聞

北捷黑衣男大喊要找張文 藝人目擊、乘客嚇壞

而現在民眾搭車也提高警覺，藝人葉欣眉昨（22）晚發文提到，在捷運車廂遇到一名身穿黑衣黑褲、戴黑手套的男子，揮舞雙手對著手機視訊咆哮大喊「我就是要來找張文、他到底在哪裡」，嚇壞目擊乘客，還好隨後保全與便衣工作人員上車，站在男子兩側戒備，防止他再失控，解決驚魂。

女星葉欣眉遇到黑衣男搭捷運高喊「我要找張文」。圖／台視新聞

敏感時期，專家也呼籲民眾要隨時提高警覺，多抬頭注視周遭環境，保護自己。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

