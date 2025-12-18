判決時間揭曉！柯文哲涉貪案遭檢求刑28年半 法官訂明年3/26一審宣判

北院審理京華城案進入最後尾聲，連續8天進行言詞辯論，預定全案將在下週三(24)辯結，全部11名被告中，由威京集團財務張志澄率先在今天(18)辯論終結，法官也公布一審宣判時間，就在明年3月26日下午2點半，檢方先前針對柯文哲求刑28年半，結果如何，到時候揭曉。





柯文哲一身西裝筆挺走進北院，現場除了支持者，對街還有一名男子舉著"阿北騙錢"的旗幟來抗議。還有一名女子擁抱柯文哲，激動地捏一捏、搓一搓柯文哲的臉。

柯文哲涉貪案遭檢求刑28年半 法官訂明年3/26一審宣判（圖／民視新聞）





語氣無奈的沈慶京，前一天創了粉絲專業，跌破大家眼鏡，第一篇貼文就說開庭感想，痛批「遲來的正義，不是正義」，說「北檢去年經過4個月偵查，傳訊241位證人，除了林欽榮之外沒有一個人說違法」，直指檢察官「沒證據就起訴」，還說「我們的心血和人生都毀在檢察官手裡，檢察官違法偵查，就不用負責嗎？」。18號開庭，沈慶京律師說，都發局將人民陳情送研議，於法有據，也有前例可循，再次調北市府公務員都認為這是合法的。





下午，威京集團財務經理張志澄率先辯論終結，法官公布一審宣判將在明年3月26日下午2點半。





張志澄點點頭，希望判無罪，同樣維持無罪答辯的柯文哲，挺柯的精神科名醫沈政男就預言柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪很有機會無罪，一審總刑度會在十年以下，律師怎麼看?





非本案律師李育昇說，本案多位證人，都已經證述有交付賄款，資金流向已經明確，而且也有多位公務員證述，對於容積獎勵一事都有提出不合法的質疑，但柯文哲仍下指示儘速辦理，柯文哲想要推翻這些事證的難度是非常高的。]]

究竟法官怎麼認定，就等後續結果。













