判決書揭密…尹錫悅要戒嚴「沒跟太太說」 金建希氣炸：因為你全毀了

圖為2025年8月12日，南韓前第一夫人金建希抵達首爾中央地方法院，出席逮捕令的審查。美聯社資料照



據南韓媒體今天（1/23）報導，南韓前總統尹錫悅因宣布戒嚴，被控犯下內亂罪，同樣涉犯內亂罪的南韓前國務總理韓悳洙，近日被判處23年有期徒刑，這份判決書指出，尹錫悅曾表示，沒有事先告訴妻子，他打算宣布戒嚴，另外，根據特檢組的掌握，金建希對尹錫悅相當不滿，憤怒地說：「因為你全毀了。」

據韓媒News1與《首爾經濟》報導，2024年12月3日，南韓時任總統尹錫悅宣布戒嚴，引發全國混亂，他也被檢方依「內亂罪主謀」起訴，並求處最嚴厲刑罰「死刑」，預計於下個月19日一審宣判。

廣告 廣告

本月21日，同樣被指控內亂罪的南韓前國務總理韓悳洙，接受法院的一審宣判，遭判處23年有期徒刑，該結果恐影響尹錫悅的刑度，值得注意的是，在韓悳洙的內亂罪判決書當中，揭露了戒嚴事件當中的不少秘辛。

根據判決書，在戒嚴宣布前不久，也就是2024年12月3日晚間8時30分左右，尹錫悅在總統辦公室，與時任國防部長金龍顯、時任法務部長朴性載，以及時任行政安全部長李祥敏見面。

尹錫悅當場表示：「我打算今天晚上10點左右宣布戒嚴，國會接連對內閣官員、檢察官發起彈劾，甚至刪減預算，國政已經無法運作了，由於這些親北韓勢力，國家瀕臨崩壞。」

晚間8時45分左右，時任國務總理韓悳洙進入總統辦公室，韓悳洙建議尹錫悅，應該先召開國務會議，8時50分左右，時任外交部長趙兌烈與時任國家情報院院長趙太庸，也進入總統辦公室，尹錫悅說道：「我本來打算連國務委員都不通知，就直接宣布戒嚴。」

尹錫悅繼續說：「這件事連我太太（金建希）都不知道，我今晚回家，她應該會很生氣吧。」

負責調查內亂案的特檢組，也在上個月表示，已經掌握金建希周遭人士的證詞，金建希曾對尹錫悅發怒表示：「因為你全毀了。」

圖為2024年8月15日，南韓時任總統尹錫悅與時任第一夫人金建希出席光復節慶祝活動。美聯社資料照

更多太報報導

邊充電邊滑手機竟觸電 巴西15歲少女送醫不治

赴韓旅遊注意！南韓5家航空公司拍板 1/26起「機上禁用行動電源」

川普打赤膊騎北極熊？《經濟學人》最新封面照：川普構成的真正危險