判決無罪不代表真的無罪？蔡正元打臉梁文傑：台大蒙羞

梁文傑(左前)稱判決無罪不代表真的無罪，蔡正元(右)直批這番話使台大蒙羞。（合成圖／劉宗龍攝、資料照）

立法院12日審議《反滲透法》部分條文修正草案，對於外界質疑該法實施成效，陸委會副主委梁文傑表示，不認為這部法律沒有作用，「有時候起訴但判決無罪，並不代表真的無罪。」前立委蔡正元舉法學基礎的罪刑法定主義、罪疑惟輕原則，直批梁文傑使台大蒙羞。

蔡正元13日在《大新聞大爆卦》節目提到，梁文傑不是法律系，是政治系的，但政治系應該懂得國際公約，裡面一條很重要的是「罪刑法定主義」，犯什麼罪，是法律上說你有罪的，你才有罪；法律上沒有說有罪的，那頂多是宗教上的罪，不是法律上的罪。法律上的罪一定要法律上有明訂犯罪要件、名稱、處罰程序，這才叫罪。如果檢察官根據法律，都找不到罪的構成要件，那就不是罪！

廣告 廣告

蔡正元指出，還有一個所有國際公約通用的法律原理，「罪證有疑，利從被告」，對指控的罪稍微有一點疑惑，就要假設對被告有利，這叫罪證確鑿主義（罪疑惟輕原則）。舉例，指控柯文哲收賄，對那個證據有疑慮：USB隨身碟怎麼可以當證據？「那就是沒有收賄！」

蔡正元強調，這兩個是全世界國際法公定的，也是我們國家法律公定的是否有犯罪的標準，「梁文傑，你是在講啥？」檢察官不起訴不代表沒罪？那也可以說陳水扁無罪？因為有判刑也不一定有罪！

蔡正元直言，「我不曉得偉大的梁副主委，你念台灣大學，你可不可以不要把台灣大學的臉皮放在地上踩？」這樣講，會使台大蒙羞！這不是什麼偉大的法學理論，這是念法律系一年級的課堂上就教的。「判決無罪不代表真的無罪，那什麼叫真的無罪，你給我們一個標準？還是我民進黨認為有罪就有罪？沒有黨證就是有罪？」

【看原文連結】