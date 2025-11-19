判決結果出爐！新田真劍佑見面會突取消 日本公司求償7萬美金

記者楊忠翰／台北報導

新田真劍佑所屬的日本公司提告求償美金7萬元敗訴。（圖／翻攝自新田真劍佑IG）

日本演員新田真劍佑，先前在真人版《航海王》影集扮演索隆，引發全球熱潮，原定去年2月24日來台舉辦見面會，後來卻無故取消，日本公司提告要求台灣主辦單位，必須依約給付美金7萬元尾款，台北地院審理後判日本公司敗訴，全案仍可上訴。

日本公司主張，美籍日裔演員新田真劍佑，先前在《航海王》真人版影集中扮演索隆一角，引發全球動漫熱潮，優勢力娛樂公司有意在台灣舉辦見面會，主動與本公司洽談活動規劃，雙方同意報酬美金14萬元，並於簽約時支付美金7萬元，尾款則在正式公演前結清。

日本公司表示，雙方合約中載明，主辦單位不得以不受歡迎為由取消演出，優勢力娛樂公司也在簽約後支付首筆款項，同年2月7日卻以新田真劍佑未在海外舉辦過活動為由，提出刪減人數、降低報酬或取消見面會等要求，之後直接電話告知要取消見面會。

日本公司指出，新田真劍佑已經空出檔期，並配合主辦單位規劃，優勢力娛樂公司突然取消演出，公司亦不可能在短時間內安排其他演出，造成美金7萬元尾款的損失，因此提告請求給付金額。

優勢力娛樂公司辯稱，合約載明演出費用未支付時，將自動解除合約，去年2月19日本公司未支付美金7萬元，因此該合約已經解除，日本公司也無法請求給付尾款；日本公司主張，即使售票情況欠佳，亦不能取消演出，仍須給付全數報酬，明顯曲解合約內容。

優勢力娛樂公司強調，即使本公司違約在先，合約亦有限制求償上限，日本公司請求支付美金7萬元尾款明顯過高，加上對方未舉證損害內容，更不應該隨便開價。

法官認為，根據合約規定，有可歸責於優勢力娛樂公司之處，日本公司可以解除合約，而且不必返還第一筆款項，去年2月7日優勢力娛樂公司取消見面會，日本公司卻未解除合約，後來優勢力娛樂公司未付第2筆款項，合約已自動失效，日方請求給付尾款無理由。

除此之外，雙方合約有請求賠償的上限，但日本公司未提出任何具體事證，藉以證明此舉造成美金7萬元的損失，認定請求無理由，因此判日本公司敗訴。

新田真劍佑在《航海王》真人版影集扮演索隆一角。（圖／翻攝自IG）

