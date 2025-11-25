判緩刑免關！黃子佼案只是冰山一角 被害人律師：境外平台共犯才是關鍵

即時中心／顏一軒、李美妍報導

藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片，北院去年12月3日一審宣判8個月有期徒刑，併科罰金10萬，黃的委任律師昨（24）日聲稱與全數被害人達成和解。高院今（25）日二審宣判1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，黃子佼本人沒到庭聽判。對此，被害人A女的委任律師楊佳陵稍早也發布6點聲明，強調已在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能達成的最佳權益與正義，但也要再次沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步，務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形。





一、謹代表被害人A女感謝各界及媒體朋友的持續關心，本所作為被害人A女的告訴代理人，在此說明，我們已在司法程序中，為當事人爭取到現階段所能達成的最佳權益與正義。

二、我們要特別感謝民、刑事法官在整個審理過程中，展現了高度的同理心與耐心，不僅依法保護了被害人的隱私，更給予被害人充分陳述的空間與尊重，這份來自司法的溫暖，是支持被害人走下去的重要力量。

三、基於對當事人的保護及保密義務，我們無法透露案件細節。

四、對於黃子佼先生在聲明稿中所言「若沒有下載就沒有人會供給」，我們認為這個聲明相當關鍵，這句話不僅揭示了數位性暴力犯罪的結構性根源，更應成為他深切反省的起點，我們期盼他能將此認知轉化為未來彌補過錯、防止再犯的具體行動。

五、然而，正義的道路尚未走完。黃先生的案件僅是冰山一角，那些最初拍攝、製作、上傳這些影響，並建立平台牟利的加害者，至今仍有許多逍遙法外，他們才是這條黑暗產業鏈的源頭。

六、我們再次沉重呼籲司法與警政單位，切勿因單一案件的進展而停下腳步，請務必持續積極追查境外平台的共犯結構，讓所有加害者無所遁形，也讓每一位被害人都能獲得完整的公平正義，唯有如此，我們才能真正保護國家的未來，讓所有孩子能在一個沒有恐懼、身心安全的環境中長大。

