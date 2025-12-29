判讀腦波揪網癮 高風險族群對症下藥

網路帶給人們生活更加便利，但也讓不少人過於沉迷，而忽略其他事物，甚至影響身心靈健康，包含學習能力下降、人際互動、睡眠品質等等。為了提前揪出網路成癮，國衛院與國內多個研究單位，將"認知心理"，結合工程技術，開發以腦波為判斷的「網路成癮狀態自動分類系統」，準確率高達86%，期待成為輔助評斷"網路成癮"的重要利器。

無時無刻、手機不離身，早就是現代人通病，一旦成癮，會導致無法控制上網衝動，進一步影響到身心健康、人際互動、睡眠品質，提升肥胖風險。

廣告 廣告

國衛院助研究員。黃緒文：「腦波隨時隨地都在放電，我們隨時都可以收到訊號，那它其實不需要做任何事情，我們就可以記錄，它的神經元放電的訊號。」

為了提前揪出，網路成癮對身心靈的危害，國衛院團隊，針對92名大學生，分為網路成癮以及健康的組別，在靜止狀態下，運用腦波訊號測量，結果發現，網癮組在控制"注意力"的額葉頻段，還有負責"控制"與"視覺"處理的全腦、枕葉部分，有較強的活化現象，表示對大腦控制、自我調節能力下降有關，而這些，正是網路成癮關鍵。

國衛院助研究員 黃緒文：「網路成癮者呢，因為他使用的經驗，日常生活上面的行為跟經驗，其實去改變了他大腦的使用網路，網絡上面神經網絡的一個訊號，也就是說 當他不需要作這些，注意力或行為控制，以及沒有設覺刺激跟聲光刺激的時候，他的大腦一直在期待，他好像希望有個東西會出現，他希望有東西出現 它就會改變。」

清華大學原子科學院工程與系統科學系教授 吳順吉：「分析相關的一些技術，來去跟我們要探討的，這些的那個認知心理，或是臨床相關的問題作結合，那某個程度上來講，把新工具引進我們臨床，或者是那個認知心理學這樣的領域，就是跨領域的結合。」

如今，透過腦波測量訊號，結合機器技術，透過分析，能有效辨識網路成癮風險，準確率達86%，就能提前掌握，高風險族群。

國衛院副院長 陳為堅：「國家衛生研究院，非常重視這個問題，第二個他使用的這個工具 腦波，從這個網路成癮的研究，說不定 它還有未來新的用途。」

這套技術，未來也可望用在，憂鬱或老年認知退化，等等的精神健康評估，提供更精準、客觀的診斷。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│巴基斯坦洪患賑災 慈濟與NGO共善

台東部落關懷 志工收到愛心竹筒

