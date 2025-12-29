判讀腦波揪網癮 高風險族群對症下藥
網路帶給人們生活更加便利，但也讓不少人過於沉迷，而忽略其他事物，甚至影響身心靈健康，包含學習能力下降、人際互動、睡眠品質等等。為了提前揪出網路成癮，國衛院與國內多個研究單位，將"認知心理"，結合工程技術，開發以腦波為判斷的「網路成癮狀態自動分類系統」，準確率高達86%，期待成為輔助評斷"網路成癮"的重要利器。
無時無刻、手機不離身，早就是現代人通病，一旦成癮，會導致無法控制上網衝動，進一步影響到身心健康、人際互動、睡眠品質，提升肥胖風險。
國衛院助研究員。黃緒文：「腦波隨時隨地都在放電，我們隨時都可以收到訊號，那它其實不需要做任何事情，我們就可以記錄，它的神經元放電的訊號。」
為了提前揪出，網路成癮對身心靈的危害，國衛院團隊，針對92名大學生，分為網路成癮以及健康的組別，在靜止狀態下，運用腦波訊號測量，結果發現，網癮組在控制"注意力"的額葉頻段，還有負責"控制"與"視覺"處理的全腦、枕葉部分，有較強的活化現象，表示對大腦控制、自我調節能力下降有關，而這些，正是網路成癮關鍵。
國衛院助研究員 黃緒文：「網路成癮者呢，因為他使用的經驗，日常生活上面的行為跟經驗，其實去改變了他大腦的使用網路，網絡上面神經網絡的一個訊號，也就是說 當他不需要作這些，注意力或行為控制，以及沒有設覺刺激跟聲光刺激的時候，他的大腦一直在期待，他好像希望有個東西會出現，他希望有東西出現 它就會改變。」
清華大學原子科學院工程與系統科學系教授 吳順吉：「分析相關的一些技術，來去跟我們要探討的，這些的那個認知心理，或是臨床相關的問題作結合，那某個程度上來講，把新工具引進我們臨床，或者是那個認知心理學這樣的領域，就是跨領域的結合。」
如今，透過腦波測量訊號，結合機器技術，透過分析，能有效辨識網路成癮風險，準確率達86%，就能提前掌握，高風險族群。
國衛院副院長 陳為堅：「國家衛生研究院，非常重視這個問題，第二個他使用的這個工具 腦波，從這個網路成癮的研究，說不定 它還有未來新的用途。」
這套技術，未來也可望用在，憂鬱或老年認知退化，等等的精神健康評估，提供更精準、客觀的診斷。
更多 大愛新聞 報導：
早安慈濟情│巴基斯坦洪患賑災 慈濟與NGO共善
台東部落關懷 志工收到愛心竹筒
其他人也在看
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 3 小時前 ・ 35
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 4 小時前 ・ 399
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 54 分鐘前 ・ 2
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 75
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 253
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 59
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 358
2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運
2026年市丙午馬年，彰化埔鹽紫竹觀音宮提醒，2026年將迎來「赤馬紅羊劫」的罕見天象，廟方日前發文分享，明年整體運勢走向為「主動者有機會，但衝動者易付出代價」，各生肖宜掌握節奏，同時點名「虎、狗、羊、豬」4生肖財運旺，可以把握機會。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話
福原愛再婚「泡溫泉發現懷孕」 媽媽聞好消息反應曝光
日本前桌球選手福原愛日前公開再婚懷孕的消息，掀起台、日、陸網友熱議，前夫江宏傑也透過經紀人表示「祝福」。而29日又有新的訪談內容出爐，福原愛再透露發現懷孕的過程，也曝光媽媽得知好消息的反應。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 4
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 1 天前 ・ 208
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 83
他買袋裝米竟見超多小蟲！有米蟲還可以吃嗎？專家分享妙招
天氣潮濕，容易孳生蚊蟲，即使未開封的食物，也不能倖免。有網友曾在臉書《超市優惠關注組》表示，在超市購買一包米之後發現，未開封的袋裝米中有很多細小的螞蟻爬來爬去，最後決定要求退款。究竟袋裝米中的昆蟲是什健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 1
總統當面喊選彰化縣長！ 謝衣鳳：願意挑戰
民進黨在31日將正式提名民進黨立委陳素月參選彰化縣長，總統賴清德今(28日)到彰化參香時，除了大力支持陳素月外，並感謝其他3位候選人「有風度」，對於國民黨人選未定，總統祝福國民黨立委謝衣鳳可以出線，謝衣鳳也鬆口「願意挑戰」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前 ・ 101