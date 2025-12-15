判賠131億利空引賣壓！大同與中國華映訴訟案敗訴定讞 大同跳空跌停

大同與中國華映訴訟案敗訴定讞，今天大同跳空跌停，股市配圖。陳品佑攝



大同（2371）日前公告與中國華映科技間的民事訴訟案，經中國最高人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判，認定須賠中國華映科技，而大同、華映負連帶清償責任共人民幣30.29億元（約台幣131億元）。大同雖表示，將依循救濟途徑，並強調判決在台灣地區不具執行力，不過大同今天(12/15)開盤仍跳空躺平跌停至31.6元，委賣張數達9萬多張。

華映係於2009年透過海外公司華映百慕達赴中國投資中國華映科技，但中國華映科技爆發虧損，不符合當初投資時向中國證監會的確保盈利承諾，而華映自身也2018年宣布重整，進而破產，無法履行承諾；中國華映的經營權由中方第二大股東福建電子接手，也對大同、華映（百慕達）、華映提告要求支付業績補助款人民幣30.29億元，雙方纏訟多年。

大同在一審判決時即強調，華映百慕達的業績承諾對象是中國證監會，並非中國華映科技，且大同既非當事人，對此提起上訴。大同日前公告，本案案號為（2024）最高法民終86號，中國最高人民法院認定駁回大同上訴，並維持一審判決內容。本判決為終審判決。

大同指出，一審判決認定大同與華映須負連帶清償責任，金額約人民幣30.29億元。不過，公司強調，相關中國法院判決未經台灣法院承認前，於台灣地區不具執行力，現階段對公司財務與業務尚無實質影響。

針對後續因應，大同表示，認為最高人民法院判決仍存在瑕疵，將持續委請律師，循兩岸法律途徑尋求救濟，以維護公司及股東權益。至於對財務報表的影響，公司表示，將依相關會計準則審慎評估，並依會計師查核結果進行後續處理。

