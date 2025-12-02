判賠232萬美元！強調舊案與現任團隊無關 皇將科技盼還原真相

財經中心／師瑞德報導

皇將科技遭判須與前負責人連帶賠償232萬美元，強調本案屬17年前舊案，與現任經營團隊無涉，營運與財務正常無虞。公司已啟動法律程序提起上訴，並針對前任高層另提刑事自訴。皇將重申將捍衛公司名譽與股東權益，持續穩健推動全球製藥設備布局。（圖／翻攝自皇將科技網站）

上櫃公司皇將科技（4744）今（2）日晚間發布重大訊息公告，指出公司與前負責人楊勝輝，近日接獲台灣台中地方法院一審判決，涉及2008年（民國97年）一樁歷史合約爭議，法院判決兩方須連帶賠償原告楊建夫（又名楊芥夫）232萬8309美元，以及自2018年9月6日起至清償日止的年息5%利息。皇將科技強調，本案為前任經營階層所涉的歷史舊案，與現任團隊無關，對目前財務與營運皆無重大影響，並已委任律師依法提起上訴，將採取必要因應行動，以維護公司名譽與股東權益。

廣告 廣告

皇將科技在聲明中指出，本案所涉的兩份合約，包括「買賣合約書」與「合作開發合約書」，係由原公司負責人楊勝輝與當時擔任主管的楊建夫簽署，並非現任經營團隊主導或參與。現任團隊自2014年（民國103年）起接手公司營運，持續秉持誠信治理與專業營運的原則，至今公司財務穩健，業務運作正常，未受此案影響。

皇將科技表示，對於此次一審判決深感遺憾。判決未實質審酌公司所主張的《公司法》第185條第1項第3款關於「重大投資或併購行為須經股東會決議」之關鍵法律依據。皇將認為，在該案件所涉交易未經公司正式決議的前提下，公司不應承擔法律責任，將就此法理基礎依法提起上訴，並同步針對本案多項疑點提出進一步說明。

此外，皇將也透露，針對此案公司早已主動提起刑事自訴，目前「背信罪」案件已於台灣台中地方法院審理中（案號：114年度自字第33號），以追究前負責人與當事主管之相關責任，展現公司維護公司治理與捍衛全體股東利益的堅定決心。

針對判決所列金額與責任，皇將表示，公司將依《國際財務報導準則（IFRS）》與主管機關相關規定，進行必要的法律費用與責任準備金提列，確保財務資訊的真實與透明。皇將強調，此案屬歷史舊案，並未對當前公司業務造成任何實質衝擊，所有產品開發、訂單交付及全球市場佈局均正常推進。

皇將指出，公司自完成收購韓國軟膠囊設備商 CHANGSUNG 後，已具備涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並取得大永無菌充填設備之全球代理權。未來將朝「整廠解決方案（total solution）」供應商發展，持續拓展北美、印度、歐洲、中南美洲等主要市場。

面對全球製藥與保健食品自動化需求提升，皇將表示，公司已觀察到海外訂單與客戶需求回溫，對未來營運保持審慎樂觀，將持續推動技術升級、強化全球佈局，為股東創造長期穩健的成長價值。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

超跳Tone！00938納入「雞排概念股」 大成、卜蜂逆襲ETF舞台

財經網美嗆中共！一次惹毛「歌壇＋政壇」雙天后 下場絕對非常慘！

富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出

國稅局提醒！別傻傻多繳稅 「多做一步」稅金秒打折

