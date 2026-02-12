判賠255億給閔熙珍！HYBE一審吞敗喊遺憾 火速宣布將上訴

閔熙珍與HYBE娛樂的官司一審今勝訴。翻攝NAVER

閔熙珍勝訴了！閔熙珍與HYBE娛樂纏訟1年半的「股票賣回請求權訴訟」今（12日）迎來一審宣判，法院裁定HYBE需支付255億韓元（約5.5億元台幣）給閔熙珍，等同認定她當時行使股票買回請求權具有效力。HYBE娛樂也已針對官司結果做出回應。

首爾中央法院今將HYBE提出的「股東間契約解除確認訴訟」與閔熙珍提起的「股票賣回請求權訴訟」併案判決，最終駁回HYBE主張，裁定閔熙珍勝訴。回顧這場風暴，雙方自2024年4月起，因經營權爭奪疑雲，以及圍繞在女團NewJeans的種種爭議全面開戰，同年8月與11月各自提告。核心爭議始終圍繞在「股東間契約是否已解除」以及「賣回權行使是否有效」。

法院一審判閔熙珍勝訴

依當初契約內容，閔熙珍若行使賣回權，可按ADOR近兩年度平均營業利益乘以13倍，再乘以其持股比例的75%計算金額。以2024年11月為基準，計算年度為2022年至2023年，當年ADOR營業利益分別為負40億韓元與335億韓元。根據2024年4月公開的審計報告，閔熙珍持有573,160股（約18%），據此推算，行使賣回權金額約為260億韓元，法院此次最終認定應給付約255億韓元。

NewJeans因解約官司目前已無法全員合體。

HYBE主張閔熙珍當時已「重大違約」

HYBE則主張，閔熙珍早在2024年7月就試圖「挖角NewJeans」並造成公司損害，公司當時已通知解除股東間契約，因此賣回權隨之失效。換言之，HYBE認為她已重大違約，後續行使權利應屬無效。

但閔熙珍反擊，指出行使賣回權當下，股東間契約仍然有效，且HYBE並無單方面解除契約的正當理由。她強調，NewJeans成員向ADOR通報解除專屬契約是在同年11月底，時間點明顯晚於賣回權行使通知，因此程序合法。

官司大戰還沒完！HYBE擬提上訴

此外，ADOR目前仍對閔熙珍與Danielle等人提起損害賠償訴訟，主張NewJeans退出與回歸延宕造成公司損失，求償金額高達430.9億韓元，官司大戰還沒落幕。今HYBE娛樂也針對官司結果回覆，「本公司的主張未能充分被採納，深感遺憾。待審閱判決書後，將進行上訴等後續法律程序。」



