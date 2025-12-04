判賠50萬！人妻偷吃還拍性愛片 小王被抓喊：做10次而已

記者楊忠翰／新北報導

新北男子與人妻發生10次性行為遭判賠50萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

新北市1名人妻小萱（化名），先前與男子阿豪（化名）發生外遇，兩人不但互稱老公、老婆，還一起洗澡並發生性行為，阿豪甚至拿起拍攝過程，小萱丈夫發現後，憤而提告求償200萬元；阿豪應訊時供稱，2人交往1年，僅發生10次性行為，新北地院判他應賠償50萬元，全案仍可上訴。

小萱丈夫主張，2008年間，他與妻子登記結婚，婚後育有1名子女；2021年到2024年間，妻子與阿豪發展不倫關係，兩人經常互傳曖昧訊息，還互稱對方為老公、老婆，兩人甚至一起洗澡，並進一步發生性行為，阿豪還錄下性行為的過程，讓他受到極大打擊，遂對阿豪求償200萬元。

針對侵害配偶權一事，阿豪並未爭執，並表示他與小萱交往的正確時間為2023年至2024年間，而且兩人僅發生10次性行為；法官認為，阿豪與小萱互動已逾越一般男女交往分際，導致小萱丈夫精神蒙受極大痛苦，阿豪應負損害賠償責任，考量其經濟狀況等情狀，因此判他須賠償50萬元，全案仍可上訴。

