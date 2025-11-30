判賠51萬！不滿分手還被笑性無能 16歲男散布小女友性愛片

記者楊忠翰／台北報導

北市16歲少年散布自己與14歲少女性愛片遭判賠51萬元。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

台北市1名16歲少年阿豪（化名），因不滿14歲女友小萱（化名）提分手，還罵他性無能，遂將2人性愛片上傳群組，小萱及其母親提告求償100萬元；台北地院認為，散布未成年性影像已違法，判阿豪及其父應連帶賠償51萬元，全案仍可上訴。

檢警調查，2023年10月間，16歲的阿豪與14歲的小萱開始交往，兩人多次發生性行為，阿豪還拍攝性愛影片及小萱裸照，後來雙方因細故分手，阿豪不滿被對方譏笑性無能，遂透過Telegram群組散布性愛影片。

小萱母親認為，阿豪多次不法侵害女兒身體、貞操及隱私權，女兒私密影像遭他人轉發的機率極高，難以控制散布範圍，女兒必須一直承受性影像外流的風險，身心蒙受極大壓力。

小萱母親還說，她必須花費更多心力照顧女兒，隨時陪伴及輔導女兒，以免女兒身心出現問題，然而她因腦中風行動不便，領有中度身障手冊，連生活自理都有問題，需要24小時看護協助，卻因這件事身心受創，遂請求阿豪及其父親連帶賠償她與女兒30萬元及70萬元。

阿豪父親辯稱，因小萱以「性無能」等言語攻擊，兒子才會散布影片，而且事後小萱也散布自己性交影片，因此請求他們給付精神慰撫金並不公平；法官則說，即使小萱散布自己影片，亦不代表阿豪行為就能免責；另外，阿豪聲稱因女方口出侮辱才會散布影片，但此舉原本就違法，以此不當方式報復女方，責任也不會因此減輕。

法官認為，阿豪與小萱發生性行為時間，分別是16歲及14歲，根據《刑法》及《兒童及少年性剝削防制條例》，對於少年之間性行為、拍攝及散布少年性影像等行為，均有責任程度輕重之不同，審酌兩造學經歷、年收入等情狀，判阿豪及及父親應連帶賠償小萱36萬元、母親15萬元，全案仍可上訴。

