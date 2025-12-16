政治中心／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，被控詐領助理費一審判刑7年4月，高院逆轉判她貪污無罪，這場判決不僅引發各界討論，也讓外界把焦點聚焦在判高虹安無罪的高院法官郭豫珍身上，原來郭豫珍過去曾辦過陳水扁和鄭文燦案，兩人被羈押，都跟他有關係，她還有個外號叫做旗袍法官。

時任板橋地方法院庭長郭豫珍（2003.1.10）：「必須要有畫畫來充實，枯燥的司法生涯。」一身貴氣服裝，接受媒體訪問，她就是讓高虹安涉嫌詐領助理費案大逆轉的高等法官，郭豫珍。高院法官郭豫珍（2023）：「朋友總是說，我是被司法耽誤的畫家，從事刑事審判30多年，我致力於兩大目標，裁判文字的簡明流暢能讀易懂，量刑的公平合理。」

廣告 廣告

判高虹安無罪 「旗袍法官」郭豫珍裁判品質屢遭質疑

因為熱愛畫畫，不僅開過畫展，郭豫珍還有畫家法官之稱。（圖／民視新聞）因為熱愛畫畫，不僅開過畫展，郭豫珍還有畫家法官之稱，而她的丈夫是現任監察院副秘書長劉文仕，劉文仕曾透露妻子講究穿搭，愛美的她常穿旗袍到法院上班，也被稱為"旗袍法官"。臉書大頭貼，就身穿一襲紫色旗袍，擺出自信POSE，遠赴巴黎參加畫展，不過畫畫之餘，郭豫珍20多年來，都是待在高院刑庭服務，可堪稱高院的資深法官，也因此他承審處理過多起矚目案件，包括前桃園縣長鄭文燦、前總統陳水扁當初收押，都是因為她撤銷交保裁定發回更裁。

前總統陳水扁（2024.07.14）：「周占春法官把我無保釋放，特偵組抗告，被這位很愛穿旗袍的女法官撤銷發回，後來周占春不受影響，但是被換掉所謂的中途換法官，這次鄭文燦的事情，又被我注意到這位就那位，怎會這麼巧合。」

判高虹安無罪 「旗袍法官」郭豫珍裁判品質屢遭質疑

愛美的她常穿旗袍到法院上班，也被稱為"旗袍法官"。（圖／民視新聞）

沒想到還有更巧，這回高虹安案也是郭豫珍承審，貪汙案逆轉無罪判決又引發爭議，網友就酸說，恭喜新竹市民，你們值得擁有貪汙市長、新竹又要被耽誤4年，法官讓高虹安贏在"旗袍點上"，還有人起底她的爭議言行。

桃園市議員于北辰：「她有很多她的案件，不是她自己寫的，是法助法官助理，這涉及審判正當性的問題欸，請問監察院要不要來了解一下，不然法官沒有人可以管啊。」民代喊話監察院該出手，高虹安涉貪案，讓這位旗袍法官再度成為話題焦點。

原文出處：判高虹安無罪 「旗袍法官」郭豫珍裁判品質屢遭質疑

更多民視新聞報導

高虹安案二審法官看顏色判案？律師揭昔曾喊助理費≠薪資！

與鉛中毒有關？前台中市議長張宏年過世 中檢：死因不明將解剖

高市早苗再次拒絕撤回「台灣有事論」 重申立場不變

