判高虹安無罪…郭豫珍曾經手「扁燦案」陳水扁曾酸「太巧合」：怎又是她

社會中心／綜合報導

高虹安二審受命法官郭豫珍曾經手扁燦案。（圖／師大官網）

新竹市長高虹安涉詐領助理費案，高等法院16日二審宣判出現戲劇性逆轉，原一審貪污重罪被撤銷，改判偽造文書6月。承審法官郭豫珍隨即成為焦點，因她過去曾審理前北市議員童仲彥類似案件，當時以「助理費非薪資」駁回再審致童入獄。此次高案涉案金額雖較高，卻認定非貪污，兩案標準迥異引發熱議。此外，郭豫珍曾手握陳水扁、鄭文燦等重量級案件，其判決尺度再度引發各界對司法標準一致性的關注。

高虹安被控在擔任立委期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金及加班費。台北地檢署起訴金額約46萬元，一審台北地院認定不法所得為12萬3128元，依《貪污治罪條例》重判7年4個月。然而，高等法院二審昨（16）日宣判大逆轉，撤銷貪污罪判決，改依《刑法》使公務員登載不實罪，輕判高虹安6月有期徒刑，可易科罰金。

然而，此判決結果與過去類似案件形成強烈對比。前台北市議員童仲彥因詐領助理費案，不法所得僅5萬1842元，金額遠低於高虹安案被指控的數額，卻在二審被判處3年10月有期徒刑並褫奪公權，最終入獄服刑。

郭豫珍駁回抗告時，讓前總統不禁發文自己和鄭文燦抗告失敗都同樣出自穿旗袍女法官之手。（圖／取自陳水扁新勇哥物語）

「郭豫珍」之名也因此案再度躍上版面。郭豫珍為法訓所28期結業，擁有中央警察大學法學博士學位，因喜愛穿旗袍上班而被媒體稱為「旗袍法官」，也因其畫作多次參展而被稱為「畫家法官」。她在高院資歷深厚，經手過多起高度政治敏感案件，包括早年曾任陳水扁貪污案的代理審判長，以及去年在前桃園市長鄭文燦涉貪案中，將其交保裁定撤銷發回，間接促成鄭文燦被收押。

前總統陳水扁過去就曾公開點名：「天底下就是有這麼巧合的事。扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍。」如今高虹安案再掀波瀾，隨著檢方是否上訴仍未定數，這位「旗袍法官」的自由心證與判決尺度，已成為法界與政壇熱烈討論的話題。

