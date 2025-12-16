判高虹安貪污無罪！郭豫珍有「旗袍法官」之稱 曾讓鄭文燦重回羈押庭

高院法官郭豫珍被稱為「畫家法官」、「旗袍法官」。翻攝臉書



新竹市長高虹安在立委任期涉詐領助理費，今（12/16）二審宣判貪污部分無罪，依使公務員登載不實罪判6月，得易科罰金18萬元。判決出爐掀起各界討論，受命法官郭豫珍也受到關注，愛穿旗袍的她，有「旗袍法官」之稱，又擅長油畫也被封為「畫家法官」。過去曾審理前桃園市長鄭文燦羈押抗告、前總統陳水扁等案，讓鄭重回羈押庭。

郭豫珍是司法官學院第28期結業，中興大學法律系畢業後，取得政治大學法律學研究所碩士、中央警察大學犯罪防治研究所法學博士。丈夫是剛屆齡退休的監察院副秘書長劉文仕。

高院法官郭豫珍被稱為「畫家法官」、「旗袍法官」。翻攝臉書。

郭豫珍熱愛藝術，當年曾想選填師大美術系，後因家人因素暫時作罷，工作後考上台師大美術學系藝術學碩士專班，油畫作品入選巴黎大皇宮國際沙龍展、盧森堡藝術大展、全國油畫展等，讓她有「畫家法官」美譽，也有人稱她是「被司法耽誤的畫家」。

重視美感的她，時常穿著旗袍上班，不然也是精美的套裝。劉文仕過去接受訪問時曾說，太太連法袍也要加上旗袍領，衣服少說有500、600套，他也曾每天替太太拍照，記錄美麗身影。

高院法官郭豫珍和其夫、曾官拜監察院副秘書長的劉文仕。翻攝臉書。

郭豫珍在高院相當資深，早年陳水扁的貪污案，她曾任代理審判長。去年桃園地院裁定鄭文燦交保，檢方抗告，郭豫珍認為鄭文燦具高政治地位及社會影響力為由，發回桃院，讓鄭重回羈押庭，最終裁定收押禁見。

當時，陳水扁就發文說：「天底下就是有這麼巧合的事。扁案與燦案的檢方抗告案，高院發回更裁都是同一個法官郭豫珍，喜歡穿旗袍的那位女法官。」

郭豫珍帶著畫作赴巴黎大皇宮參展。翻攝自臉書

