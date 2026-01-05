判5年半就能交代188次性侵？郁方痛批司法：出獄小孩都還不一定成年

記者林宜君／台北報導

台中地方法院近日審理一起震撼社會的性侵案件，一審判決結果僅判處有期徒刑5年6個月，郁方痛批司法。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方FB）

台中地方法院近日審理一起震撼社會的性侵案件案件。一名單親媽媽的同居男友，長期對家中兩名未成年女童施以不當行為，甚至以「猜拳輸贏」作為決定誰要陪睡的荒謬方式，犯行次數多達188次。一審判決結果僅判處有期徒刑5年6個月，消息曝光後引發社會高度關注與爭議。判決結果傳出後，長期關心兒少保護議題的藝人郁方罕見公開發聲，在臉書粉專直言難以置信，痛批量刑過輕。郁方憤怒表示：「法官是男的吧？男男相護吧？太可惡了，只有判5年半？關了幾年之後出來，小孩都還不一定成年，兩個小女孩是不是一樣很危險？竟然只判媽媽的男友五年半？」。

郁方憤怒表示：「法官是男的吧？男男相護吧？太可惡了」。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方FB）

網友力挺郁方。（圖／翻攝自好門媳婦的秘密生活郁小方FB）

郁方同時質疑母親未盡保護責任，直言「媽媽也應該一起入監，不適任當媽媽」，並呼籲社會局儘速介入，妥善安置受害女童，避免再次遭受傷害。郁方最後沉痛表示：「我就不造口業了，祝福這個判決的直接和間接兇手，你們的媽媽，阿姨，姐姐妹妹，甚至是自己的女兒，都不會遭遇這樣的事情」。此案也在網路掀起大量討論，不少網友怒斥刑期不足以反映犯罪嚴重性，認為司法判決恐難以撫平受害者的長期創傷，再度引發社會對兒少安全與司法量刑標準的關注。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

