別上當！嘉義縣燈會遭冒名徵才 日薪4600攏係假

記者廖國雄、陳俞安／嘉義縣報導

2026年台灣燈會在嘉義縣，網路出現許多徵才文，有的日薪高達4600，小心目的是騙個資。

近期網路上出現許多「開出高薪」要招募台灣燈會工作人員的假徵才文。

2026燈會在嘉義縣，6日縣長翁章梁與觀光署署長等人祈福後啟動動土儀式，距離燈會還有一段時間，網路就出現許多詐騙徵才。

網路上多篇徵才貼文，有的寫短期工讀日薪2000元，也有人徵禮賓接待人員時薪300元，甚至有日薪4600元，徵求條件、工作內容看似完整，但這些通通是詐騙。

民眾：「一般老百姓說4600（元）其實是滿心動的，還是要去查看說這不是真的。」

民眾：「年輕人的話應該都會心動，然後它排版文字都寫非常詳細，跟真的一樣。」

嘉義縣政府緊急澄清，表示社群上的招募訊息都是假訊息，絕對不會在任何社群平台徵才。

詐騙徵才貼文以假亂真，但不少都是人頭帳號要騙你個資，縣府接獲通報，也趕緊發聲明，社群上的招募訊息都是假訊息，絕對不會在任何社群平台徵才。

縣長翁章梁：「那這是一個詐騙的一個行為，如果整個台灣燈會有需要相關的徵才活動，我們會透過2026台灣燈會的官方網站統一公告。」

不只燈會，跨年快到了，網路也出現假徵才文薪資4000元，異常高薪，一看就有問題，民眾想打工賺錢，切記要多查證，以免錢沒賺到，自己落入詐騙陷阱。

