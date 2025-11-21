別上當！翁章梁賣藕粉.嘉義跨年邀張惠妹告五人，全都是假的。（圖／翻攝自網路）

人工智慧技術被濫用於詐騙活動，嘉義縣長翁章梁近日成為詐騙份子利用AI技術冒名推銷藕粉的對象，翁章梁已親自出面澄清並報警處理。同時，網路上也流傳嘉義市跨年晚會將邀請張惠妹、告五人等知名藝人的假消息，嘉義市文化局已緊急澄清此為不實訊息，並表示市府預算有限，無法邀請這些大咖藝人。AI技術濫用已成為新型態詐騙手法，民眾需提高警覺。

別上當！翁章梁賣藕粉.嘉義跨年邀張惠妹告五人，全都是假的。（圖／翻攝自網路）

近日，一段疑似嘉義縣長翁章梁推銷藕粉的影片在網路上流傳，影片中的「翁章梁」宣稱藕粉具有抗癌、排毒、降血糖等功效，並以「全台唯一縣長推薦」為賣點，將原價數千元的健康配方以998元特價販售。這些影片實際上是透過AI技術合成的，點擊連結後會導向臉書的一頁式廣告，誘導民眾付款購買。

廣告 廣告

嘉義縣長翁章梁親自出面澄清，網路上的商品廣告是詐騙的行為。（圖／TVBS）

面對這起冒名事件，嘉義縣長翁章梁表示，這是一個詐騙行為，縣府已請警察局協助處理，並向臉書平台提出檢舉，他也呼籲大家不要受騙上當。嘉義縣刑大科技犯罪偵查隊長范宸軒強調，目前詐騙集團利用AI技術變造影片或聲音技術，假冒名人或政府機關名義投放廣告販售商品的情況日益嚴重，他提醒民眾務必要小心謹慎。

嘉義市文化局說：跨年活動的預算只有600萬，根本請不起假圖卡上的巨星陣容。（圖／翻攝自網路）

就在縣府處理假影片事件的同時，網路上又流傳一張嘉義市跨年晚會的演出陣容圖卡，上面列出包含告五人、謝金燕、王心凌、徐佳瑩，以及已宣布將在台東家鄉跨年的張惠妹等知名藝人。嘉義市文化局長謝育哲表示，該圖卡並非官方正式資訊，文化局在第一時間已經報警處理。

謝育哲進一步說明，嘉義市跨年活動的年度預算僅有600萬元，根本不可能邀請圖卡上所列的巨星陣容。看到民眾對跨年卡司的期待，市府也承諾將盡速公布正式的跨年活動資訊。

這兩起事件凸顯了AI技術被用於詐騙和散布假消息的危害，提醒民眾在網路時代更需具備資訊判斷能力，面對來路不明的訊息應多加查證，避免受騙上當。

更多 TVBS 報導

「AI假胡漢龑」賣保健品！疑上百位受騙 吊車大王直呼「超扯」

獨／通緝犯行騙140萬！「詐欺+恐嚇被害人」酒店囂張走跳

拱天宮驚見不明婦人「喊名塞籤」 資深媒體人曝遭遇全過程

呂文婉拜白沙屯媽祖遭塞「下下籤」 義工火速撕毀！拱天宮籲：小心騙財

