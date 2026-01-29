別上當！「蒙特樂橄欖油」混充低價油遭逮 北市開罰400萬 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

蝦皮、MOMO等電商平台都曾販賣的橄欖油驚爆混充低價芥花油！台北市衛生局今（29）日公布，配合檢調查獲融琦國際有限公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」有混充芥花油及標示不實情事，並於融琦公司於新北市深坑區承租的製造場所，現場查獲混充油品的相關設備、器具，衛生局已先依標示不實從重裁處融琦公司新台幣400萬元罰鍰，另涉及攙偽假冒情節，將持續配合檢調偵辦。

台北市衛生局是於1月20日配合台北地方檢察署指揮偵辦，會同法務部調查局嘉義市調查站、食藥署及新北市衛生局等單位組成專案小組，前往融琦公司製造場所稽查。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁說，當日衛生局即刻啟動流向追查及通報作業，通知各網路購物平台業者下架該產品，並通報17縣市衛生局協助查核轄內下游業者，要求停止販售，截至1月28日，累積已下架3202瓶產品；同時台北市衛生局已先行依違反食品安全衛生管理法第28條標示不實規定，從重裁處融琦公司400萬元罰鍰。

台北市衛生局強調，食品或食品添加物依食品安全衛生管理法規定，若有攙偽或假冒情形者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違者可依同法第49條處7年以下有期徒刑，得併科8000萬元以下罰金；另食品標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，切勿以身試法。

台北市衛生局提醒，凡有進貨或使用融琦公司販售的「蒙特樂橄欖油100%PURE （規格：2L）」的業者，應立即主動停止使用、販售，並主動通報衛生主管機關，以免觸法。

照片來源：台北市衛生局提供

