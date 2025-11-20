別上當！財政部發現至少5個「普發現金」詐騙網站

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

詐騙集團無所不騙，連太歲頭上也敢動土。財政部20日表示，最近兩天透過即時監控機制，發現至少5個偽冒「全民＋1、政府相挺」普發現金官方網站，呼籲民眾不要上當。

財政部發現至少5個「普發現金」詐騙網站。（示意圖／行政院）

財政部指出，這五個假網站的網址，非常狀似官方網址，但都有出入，民眾千萬不要點選。這些網址與網頁偽裝成這樣，數字已經過「加框」處理，民眾辨識即可，不要點選。分別為：10000gov[.]vip、10[.]000gov[.]tw、154-219-97-183[.]cprapid[.]com、jdgj[.]site 及 subsidy1[.]carrd[.]co）。

廣告 廣告

對於這些詐騙網站，財政部已依詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，責令網際網路接取服務提供者停止解析，或限制接取處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部再次說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「 https://10000.gov.tw 」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」，gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會以電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺。如遇可疑網站或訊息，請撥打165反詐騙專線。

更多FTNN新聞網報導

防詐卻濫殺無辜！連「普發現金」帳戶都凍結 政府該檢討了

退休公平嗎？時力：公教月領5萬 國民年金3千、農保8千

台美關係最好？川普將出售F35給沙烏地阿拉伯 台灣呢？

