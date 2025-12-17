別上當！陸委會示警境外詐騙「這手法」升級 財損難追回

即時中心／黃于庭報導

科技日益進步，詐騙手段也更加無孔不入。陸委會香港辦事處近日接獲數起國人遭詐騙，匯款至香港銀行帳戶的求助案，由於受款帳戶為海外帳戶，礙於當地法律及相關程序，凍結交易及求償難度增加，為免受騙及造成財務損失。陸委會提醒，民眾如接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證。

陸委會指出，類此案件詐騙手法多元，包括謊稱受害者家屬、親友因故遭警方拘捕，再由同黨佯裝員警要求匯款擔保；或假扮公司高層主管下達匯款指示，誘騙受害者匯款。民眾如有接獲可疑的境外匯款請求，務必提高警覺、仔細查證，並可向警政機關查證或撥打「110」、「165」等專線詢問。

此外，陸委會表示，倘民眾在港澳遇急難事件或有相關協處需求，可撥打陸委會香港辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012）或陸委會澳門辦事處（駐地名稱為「台北經濟文化辦事處」；24小時緊急聯絡電話：853-6687-2557）尋求協助。

