別亂丟國防手冊了！粉專諷：「小橘書」比小紅書有用

國防部9月16日推出新版全民國防手冊「當危機來臨時：台灣全民安全指引」，提供民眾網路閱讀、下載，11月18日國防部表示，經賴清德總統指示，全國各家戶普發實體手冊，但近日外界傳出將手冊丟回收桶的聲音；而內政部長劉世芳認為，說這種話的人不是在台灣出生長大。對此，臉書粉專「政客爽」嘲諷，亂丟「國防小橘書」的人，都是公主病、王子病的壞蛋，而且「國防小橘書」一定比小紅書更有參考性質。

《台灣全民安全指引》實體手冊。 (圖/宋玉寧攝)

立法院內政委員會今（24）日邀請內政部、國防部進行「普發新版台灣全民安全指引如何提升全民安全意識之政策效益評估」專題報告，並備質詢。針對外界《台灣全民安全指引》丟到回收桶，劉世芳在答詢時回應，「相信提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大」，「我覺得提供這樣訊息的就是公主病，要不然就是王子病」。

粉專「政客爽」今天貼文嘲諷，別亂丟國防手冊了，丟的人一定不是台灣長大的，是無塵室長大的。你們這些公主病、王子病的壞蛋。

劉世芳。(圖/中天新聞)

粉專「政客爽」指出，根據Data.ai的數據，2024年第三季度，小紅書在台灣擁有近300萬名活躍用戶，2024年台灣小紅書的新增下載量達到127萬次，使用趨勢不斷上升。

粉專「政客爽」表示，打開全動署的網站，會發現這本「國防小橘書」的下載量是6832次，可見年輕人沒人想看。

粉專「政客爽」強調，國防小橘書內容也被立委徐巧芯抓到漏洞百出，還沒弄好就急著印刷，最搞笑的是二刷版本硬要加上一個賴清德簽名，理由是國人看了更安心。

