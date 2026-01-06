別亂吃！消炎藥配「RAAS抑制劑、利尿劑」=腎臟殺手

非類固醇抗炎藥是民眾最常使用的止痛藥物，用於處理頭痛、腰痛、扭傷或經痛等症狀。對於慢性腎病患者與部分高風險族群，這類藥物可能讓腎臟雪上加霜，甚至引發急性腎損傷，有些患者更因此需要洗腎。

洪正憲說明，腎臟需要穩定的血流才能正常運作，而非類固醇抗炎藥會抑制前列腺素，導致腎臟血管收縮、血流下降。他表示，對一般人來說腎臟可能還能承受，但對某些族群，這個影響就可能成為壓倒駱駝的最後一根稻草。這類藥物可能造成多種腎臟問題，包括急性腎損傷使腎功能快速惡化、高血鉀導致心律不整、水腫與血壓上升增加心血管負擔，以及加速慢性腎病進展使腎功能持續下降。

洪正憲指出，慢性腎病患者、65歲以上高齡者、糖尿病及高血壓患者、正在服用RAAS抑制劑或利尿劑的民眾，以及脫水、腸胃炎、發燒時的病患，都被指引列為高風險族群。

根據2025年慢性腎病管理指引和KDIGO 2024指引，洪正憲提出6項安全使用原則。首先是外用優先，凝膠、貼布等外用劑型腎毒性較低。其次若需口服應採最低有效劑量、最短療程，以減痛為目的而非長期依賴，吃到症狀改善即可。第三，慢性腎病患者務必在開始使用後1至2週內檢查腎功能及血鉀，若eGFR已低於60更需密切追蹤。

洪正憲提醒，要避免「腎臟三重打擊」組合。他表示，若同時使用ACEI或ARB、利尿劑與非類固醇抗炎藥，會對腎臟造成極大壓力，急性腎損傷風險顯著增加，這三種藥物最好避免同時使用。第五項原則是避免自行購買非處方止痛藥長期服用，他強調非處方藥並不代表安全，許多慢性腎病患者就是因為長期自行購買止痛藥而導致腎功能惡化。最後則是不舒服時要補充水分，因為脫水狀態下使用是腎損傷的最常見誘因之一。

洪正憲也提出替代止痛選擇，包括以乙醯胺酚作為基礎止痛藥，運用冰敷、熱敷或物理治療等局部處置改善症狀，必要時可由專科醫師評估是否適合進行局部類固醇注射。此外，弱效鴉片類止痛藥則僅建議在特定情況下短期使用。他表示，每一種止痛方式都需依個人病情與需求調整，以達到最安全與有效的治療效果。

洪正憲提醒，非類固醇抗炎藥不是不能吃，而是不能亂吃。他表示，這類藥物本身不是危險的藥物，但對腎臟確實有影響，尤其是慢性腎病患者、長者與多重用藥者。關鍵是要吃得聰明，也就是短期、少量且監測。他建議，若本身有慢性腎病、高血壓、糖尿病，或正在使用ACEI、ARB、利尿劑，每次使用非類固醇抗炎藥前都應先詢問醫師或藥師。

