別亂撿！「劇毒僧帽水母」大量擱淺台東海岸 誤碰恐致命

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現大量外型特殊、呈半透明藍紫色的僧帽水母擱淺死亡，遠看還以為是漂流垃圾或塑膠袋。對此，縣府農業處提醒，僧帽水母毒性極強，民眾切勿因好奇而觸摸或撿拾。

台東縣達仁鄉南田海岸近日出現半透明藍紫色的僧帽水母擱淺死亡。 （圖／北觀處提供）

台東縣政府農業處漁業畜產科長陳登裕指出，僧帽水母大量出現，可能與近期東北季風增強及洋流推動有關，屬自然現象，但仍具有高度危險性。陳登裕強調，僧帽水母即便已擱淺死亡，只要體內仍含水分，其刺細胞依舊具有毒性。

近日不少前往南田海岸活動的釣客表示，抵達海邊準備垂釣時，就發現沙灘上散落半透明藍紫色漂浮物，「以前只在新聞上看過，第一次在台東看到這麼多，真的有點嚇到。」也有在地居民表示，遠遠看還誤以為是塑膠袋或漂流垃圾，靠近後才發現外型奇特。

大量僧帽水母近日出現在台東南田海岸，台東縣府農業處呼籲勿撿拾。（圖／讀者提供）

對此，陳登裕強調，民眾切勿因好奇觸碰或撿拾把玩僧帽水母，一旦不慎遭螫傷，應立即就醫處理，切勿迷信偏方或自行塗抹不明藥物，以免引發感染或過敏反應，延誤治療時機。

陳登裕補充，僧帽水母是由多個生物體組成的群體生物，上半部為浮囊狀水母體，下半部垂落的觸鬚為水螅體，體內含有「強烈毒素」。過去台灣東部海域曾多次出現僧帽水母蹤跡，隨著氣候變遷及海流、海溫變化，海洋生物的出現範圍可能受到影響。

