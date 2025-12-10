別亂用「我沒了」 手槍女王曝真正起源：這麼直觀還要提醒

袁非早年因家中經濟狀況曾從事八大行業做「半套性按摩服務」，4年前推出過書籍《手槍女王》故有此封號。常在Podcast頻道和社群網站分享兩性知識的她，最近回覆有網友提醒，「我沒了」一詞其實有性暗示，不應該亂用，她回應：「這麼直觀的字還要提醒，說他們不是在立牌坊，是真他爹蠢我還不信」。

近日，有網友在Threads上指出，有些人會用「我沒了」形容自己過於開心的當下，但這句話起源是男生看看色色畫面有性衝動，進而「彈匣被掏空」、靈魂出竅、力氣歸零的情況，用戲劇化的講法就等同於「人被榨乾了」、「直接升天」等情況，建議不要亂用，但大眾太常使用，才衍伸出「普遍級的新用法」。

見此，有網友回自己好心提醒還被念，「看來只剩下網路老人知道了，以後要注意不要雞婆提醒別人ok知道了」、「你沒有做錯什麼事情」、「我超級討厭看到大家亂用這個詞欸，在日常情境中亂用，我覺得很噁心」、「語言是這樣，來源是什麼根本沒那麼重要，重點是現在大多數人怎麼用，文意隨著時間流逝本來就會被賦予不同的用法，糾結本來的文意檢討他人貼噁男標籤...這個做法個人是覺得還是要想想」、「沒去查字的由來，我自己腦補生命沒了」。

袁非則認為，這句話非常直觀就可以了解含意，不相信有人需要提醒才知道起源；先前她也參加快問快答，說如果有位半套店的女生兼職做酒店，還會去男模店消費嗎？她覺得：「可能會」，「跟兼職做什麼沒關係，會去的人就是會去」，又問半套店的女生會答應在酒店賣身嗎？她回應做半套店的女生會是做興趣的嗎，當然是為了賺錢，若有人很需要錢，當然什麼事都有可能做，「這不是說廢話嗎？」

