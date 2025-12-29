別亂砍百年老樹！屏大旁公有地遭「剃頭」 教授發起護樹運動

屏東大學殺蛇溪畔一處公有地因修樹引發「亂砍百年老樹」爭議，屏科大教授盧惠敏29日聯合數個民間團體發起護樹運動，希望催生「屏東老樹生態藝文特區」。（謝佳潾攝）

屏東大學殺蛇溪畔一處占地0.8公頃的公有地，前身為屏科大教職員宿舍，後因閒置雜草叢生，國有財產署便派人修剪樹木，不料卻引發「亂砍百年老樹」爭議，屏科大教授盧惠敏29日聯合數個民間團體發起護樹運動，希望能催生「屏東老樹生態藝文特區」，對此，國產署表示，目前樹木保留不砍，校方可申請撥用土地。

屏東科技大學景觀暨遊憩管理研究所教授盧惠敏指出，該地前身是屏科大教職員工宿舍，周遭樹木幾乎都是從日據時期種植至今，與現在屏東大學看到的雨豆樹群是同一批老樹，不料因該地閒置1、20年雜草叢生，老樹竟然面臨遭亂砍的窘境。

盧惠敏說，她就住在這附近，近年有發現老樹愈來愈少，當時她很擔心，果然今年就目擊老樹遭亂砍，該地在所有教職員都撤出後，回歸國產署管理預留做社宅使用，她可以明白國產署在接獲民眾陳情後需要派人修剪樹木，但修剪不代表可以亂砍。

「現在剩5棵老樹了！」盧惠敏無奈道，她親眼見到7棵老樹被砍掉，有百年以上的雨豆樹，以及50年以上的香樟、蘋婆、水黃皮等，目前只剩下2棵雨豆、2棵欖仁、1棵飄香，這些都是很珍貴的樹種，不應該再被亂砍，且該地是很好的生態綠地，相關部門應該要活化使用。

為此，她與數個民間團體不僅發起護樹運動，還提出3大訴求希望催生出「屏東老樹生態藝文特區」。她說，倖存的5棵老樹應原地保留、加上屏東大學旁雨豆樹群體樹木，建請相關單位啟動森林法受保護樹木審議認定程序。

再者，老宿舍應啟動文資價值評估作業，結合老宿舍與屏東大學旁成列雨豆樹群體樹木、水圳湧泉，共同納入文化景觀審議，最後該地應交還屏科大，朝向老樹保護、文史保存、公園綠地、藝文教育場域等規畫方向發展，而不是做社宅用。

高雄溼地聯盟前理事曾瀧永表示，台灣人口老化嚴重，約15年後人口數會從2300萬降到1800萬，非六都地區更是明顯，所以的確不應該再蓋社宅，該地朝社宅發展是最壞的選擇，應該交還給學校或做鄰里公園使用。

對此，國產署南區分署屏東辦事處主任林秀娟表示，目前所有樹木全部保留不砍，並請農業處了解保留價值，同時函請有關單位共同會勘是否有文化保存的可能，也將請相關單位會勘如何修剪樹木比較好。

林秀娟進一步指出，目前該地雖是預留社宅使用，但相關單位如縣府、學校都可以提出計畫申請撥用土地。

