別亂貼隔熱紙！2026 起新車全面管理、規範一次看懂

記者鍾釗榛／綜合報導

自2026年起新出廠車輛將強制納管隔熱紙。（圖／資料照）

台灣夏天高溫不饒人，隔熱紙幾乎是每台車的「基本配備」。但為了避免濫貼造成視線不良，交通部在今年6月30日公告《汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引》，更宣布自2026年起新出廠車輛將強制納管隔熱紙，詳細實施日期則會另外公布。

公路局指出，多數台灣車主因為防曬、隔熱、抗眩光等需求，出廠後幾乎都會額外加貼隔熱紙，但不少人其實不知道該選哪種，誤貼太低透光率的產品，不只夜間更暗、雨天更危險，還會讓後方路況不清楚，影響行車安全，因此提前公布指引用來做準備。

汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，目的為增加行車安全。（圖／資料照）

前擋最低建議透光率70％

根據最新指引，一般車輛前擋風玻璃透光率建議70％ 以上、前側窗（A～B柱間）40％以上，後側窗與後擋則不限制。若是計程車，除了前擋同樣建議70％ 外，前側窗、後側窗與後擋都統一 建議透光率40％ 以上，全面提高乘客與駕駛的視線安全。

隔熱紙透光率有明確規範。（圖／3M提供）

前擋上緣15公分可貼

另外，前擋風玻璃自邊框上緣起15公分內可貼隔熱紙，但絕對不能遮到行車視野輔助設備，也不能影響主被動安全系統。交通部也強調，新制上路前會持續宣導，提醒民眾提前挑選「看得清楚、遮得住熱」的隔熱紙，兼顧舒適與安全。

