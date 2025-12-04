別亂賣！新北查獲4違法網路販售動物用藥 重罰36萬

新北市動保處強調，販賣動物藥用需取得動物用藥販賣業許可證。（新北市動保處提供）

近年來網路社群、電商平台購物盛行，許多民眾因便利與價格因素在線上購物，新北市動保處今年查獲4件賣家未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻透過網路平台或實體店面違法販售含寄生蟲預防藥在內等多種動物用藥品，已明顯違反《動物用藥品管理法》，動保處已依法對4件違規案件合計裁罰36萬元罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法，共同守護毛寶貝的用藥安全。

動保處表示，今年查獲違法案件通路涵蓋網路平台及實體店面，其中有業者於LINE社群販售「心疥爽」、「碩騰寵愛PLUS（貓）」等動物用藥品；亦有實體店面藥局未經許可，現場販售動物用藥品「壁逃逃-S」。根據《動物用藥品管理法》規定，所有動物用藥品販賣業者皆應向所在地主管機關申請並經審查合格，才能核發許可證登記營業。無論是網路銷售或未經許可的實體店面販售，皆屬違法行為。

此外，動物用藥品需透過合法的藥品販賣業者或動物醫院取得，而合格的動物用藥品販賣業者，依法都必須具備專任藥品管理技術人員駐店管理。

動保處表示，為保障動物用藥安全，飼主務必循領有「動物用藥品販賣業許可證」的合法業者處購買動物用藥品，切勿以來路不明的管道購買，並應經由專業獸醫師診斷後，始得進行用藥，避免因誤用及劑量錯誤情事，而影響毛寶貝健康。

