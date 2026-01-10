別亂餵！花蓮市公園鴿群炸裂 這行為最重噴6000元

花蓮市空地、公園大量野鴿，疑有民眾隨意餵養，恐造成環境髒亂、滋生病菌。（王志偉攝）

花蓮市各公園野鴿數量似乎有增多現象，市公所接獲多起投訴，有民眾固定在公園及其他公共場所餵野鴿，導致野鴿野鳥大量聚集，不僅影響生活環境，排泄物滋生病菌，野鴿習性也將對本土原生鳥生存造成排擠效果。市公所可依據《花蓮縣公園管理自治條例》最重開罰6000元，籲勿隨意餵食。

有不少市民向市公所抱怨，在市區後站等多處公園，出現零星餵鴿人士，他們會不定時在地上餵撒麵包屑、餅乾等食物，造成鴿群大量聚集，鴿子沒吃完的殘渣並未清理就留在原地，加上大量排泄物，對當地環境衛生造成嚴重影響。

花蓮市公所提醒，勿餵食野鳥野鴿，可開罰。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所已派員實地了解，農觀課指出，野鴿野鳥身上可能攜帶超過70種病原體，堆積的排泄物更是病菌滋生的溫床，恐危害人類健康。隨意餵食容易造成野鴿野鳥族群快速增加，不僅衍生噪音與環境衛生問題，也提高疾病傳播的風險。

市公所說，野鴿野鳥繁殖速度驚人，長期餵食將導致族群過度膨脹，壓縮台灣原生鳥類的棲息空間，對生態環境造成衝擊。

市公所表示，可依據《花蓮縣公園管理自治條例》第8條第1項規定，公園等公共場所餵食動物，致影響環境衛生者，得由管理機關處行為人新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

市長魏嘉彥表示，公共環境的清潔與維護，除了市公所清潔隊持續加強巡查與清理外，有賴市民共同配合。他呼籲民眾發揮公德心，不要隨意餵食野鴿野鳥，後續會派員加強巡檢稽查，避免類似情形發生。

