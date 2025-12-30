別亂點！ 點光明燈5大禁忌一次看 做錯恐「保佑到別人」





燈是元神的象徵，佛經中以「燈」象徵內心光明、智慧如光。因此，「光明燈」一般寓意照亮前途，並祈求平安吉祥；而不滅的燈火則象徵破除黑暗、開啟智慧、福壽增長。無論佛教、道教、基督教、天主教、一貫道或民間宗教信仰，大眾對於點燈的功德，皆是歡喜樂見的，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。祈求前途光明、元辰光彩、解厄消災、啟迪智慧、學業進步、身體康泰、諸事吉順、長年順泰、事事如意，常見於佛教、道教的廟宇中；在歐美也看得到類似「光明燈」的祈福蠟燭座，主要是在天主教和正教會的教堂中，讓信眾可以自由點燃，代表自己對耶穌基督或天主的信仰可以照亮世上其他人，並且祈求上帝的祝福。

以下詳述點光明燈的禁忌:

一、亡者不點光明燈: 光明燈是為「活人」祈福，不適用於過世的人，所以不得為死去的親屬、嬰靈點光明燈。若想為過世的親人祈福，可以請示廟方神職人員，透過適當的超度、祭典、法會代為祈求冥福。

二、資料填寫要正確:過去曾有一位信徒犯太歲，因而去廟裡安太歲，結果整年運勢還是非常不順，後來拿出當時去廟裡登記的資料，才發現工作人員將其名字寫錯，結果保佑到別人。

三、不可黑底:黑底代表晦暗、不光明、悲傷，常用於喪事，如同悲淒「黑名單」，引發負面運勢。

四、不可移動:光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，如同勞苦「走馬燈」，引發祈福人運勢變動、不穩定。

五、不可熄滅:光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。

若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。光明燈就像在黑暗中光芒，一燈能除千年暗，照亮未來的人生路。 藉由點光明燈的功德，獲得佛菩薩的加持保佑，再加上眾生廣修供養、積聚福德，自然能消災增福。

