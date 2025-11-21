「別人不做我來做！」28歲台灣小子成冠軍賽車手，創立車隊翻轉產業生態

一個23歲的台灣小子，當年因為一次失控意外接觸賽車，沒想到居台灣各賽車手之先，今年竟二度摘下日本飄移方程式賽車亞軍！他就是現年28歲的銀霧車隊（Silver Mist Racing）創辦人暨負責人秦錫鈞，除了不斷挑戰自己，更接連創辦銀霧車隊與學院，希望更多人接觸賽車，翻轉台灣賽車文化。

「它有一股強大的吸引力把我往裡帶，真的上了一次課之後就發現，原來賽車沒有離我很遠。」說這話的秦錫鈞不只是冠軍賽車手，還擁有益洲集團二代、益鈞環科創辦人暨總經理等多重身分。

四年前一次意外，讓他轉入「賽車」賽道

秦錫鈞回憶，從小自己就對汽車非常有興趣，但離賽車卻很遙遠，沒想到，四年前開車回家途中一次打滑、失控意外，讓他閃過人生跑馬燈，決定去上失控駕駛、賽道訓練相關專業課程，因此一頭栽進賽車領域。

廣告 廣告

賽車運動的分支汽車漂移，和賽車一般強調「競速」不同，更重視駕駛座與技術。他直言，從最初階的卡丁車到最頂級的F1賽車，如果把秒數拿掉，其實根本看不出誰厲不厲害；反而是甩尾、飄移過彎等操作，更容易被認定為駕駛技術強。

「我坐上教練的車，油門一踩下去車子開始失控、亂跑亂飛時，心裡面有那種熱血沸騰、腎上腺素激增那種感覺，會讓人上癮。」飄移賽車激發的腎上腺素與成就感，讓秦錫鈞對此極限運動產生濃厚興趣。

考驗駕駛技術的飄移賽事十分吸睛。銀霧車隊提供

愛上速度快感，飄移賽車奪冠的天才選手

接觸飄移賽車不過數年，年僅28歲的他很快後發先至，接連摘下台灣總冠軍、日本賽事亞軍，讓外界認為他是天分型選手。

對此，他不諱言，自己「從爬到走」的前期階段並未展現天分，但「從走到跑」的中後期階段，卻靠著膽識和耐力突飛猛進。「最主要的差別就是你要掌控車子的極限，你要一直突破極限、才有辦法掌握，否則你哪知道界線在哪裡。」秦錫鈞解釋，當你一直突破極限，就等於你做了一些自己過去做不了的事，「比如同一個彎大家都是慢慢飛進去，我一個人特別神經病，油門踩到底都不收然後往牆壁上撞，撞了幾次之後，你就知道原來這個界線在這邊。」

這聽來十分瘋狂，儘管用在飄移賽車的汽車都有很好的防護措施，人未必會因此受傷，但汽車「受傷」卻是家常便飯，更和人類「趨吉避凶」的天性相違背。

「飄移在絕對速度上其實沒有很快，它比的是技巧、在彎中的細膩度、對於整個車子能操控部位的細膩度……，」秦錫鈞觀察，相對多數賽車手因為改車後不論移車、練車都小心翼翼，甚至重複做熟悉的事。他卻更喜歡「自討苦吃」，願意去挑戰一些自己或旁人未必能做到的事，得到的經驗因此也更多、成績便能脫穎而出，「教練叫你不要這樣做，你就偏要這樣做……，沒試你怎麼知道會發生什麼事，就想試試看。」

這樣不斷挑戰自己的衝勁，讓他摘下2024 年台灣飄移錦標賽（TDGP）年度總冠軍、2025 年 5 月 TDGP 雙冠王，以及日本頂級飄移賽事「日本方程式飄移」（FDJ2）SUGO 站、奧伊吹站亞軍等國內外飄移賽事獎項。

有趣的是，他在個人飄移賽車領域取得一定成就後，接著又決定成立車隊，納入更多志同道合的賽車手，「我一直不斷想挑戰自己，當我拿到獎盃，挑戰到有點沒東西挑戰時，我還想挑戰一些什麼，想讓整個環境裡能參與的人愈多愈好，」秦錫鈞直言，他現在想創造的是團隊的快樂、成就感，而不只是個人的成就感。

成立新車隊，找到三個施力點

「台灣賽車界其實就這麼大，在一個這麼小的魚池裡你養不出大魚來。大家能夠想的就是如何把別人的飼料搶過來吃，我想的是如何把魚池變大，」也因此，秦錫鈞除了新成立車隊，也在今年開始投資台灣飄移賽事的主辦單位，把市場做大，「當你能夠掌握的東西有賽車手、贊助商跟賽事時，你施力點有三個，更可以把觀眾拉起來。」

過去，台灣的飄移賽車運動比賽看台沒有遮雨棚、沒電風扇、沒護欄、沒音響、沒直播⋯⋯，他為了推廣飄移賽車運動，不惜砸重金改善賽事硬體。在他的投入下，台灣飄移賽車生態，有了改變的可能。

「過去飄移賽在路邊也能辦，又熱又塵土飛揚，他（秦錫鈞）有品質想法，堅持到專業賽道辦，車子、活動、場地都要專業，」麗寶樂園渡假區（麗寶國際賽車場）總經理吳佳如觀察，秦錫鈞不像傳統富二代，而是對自己有理想和抱負，過去他一個人投入賽車偏向玩票性質、一個車隊也是孤軍奮戰，顧好自己和車隊就可以；反觀他投資專門辦賽事公司，讓飄移賽事在台灣能永續，翻轉既有生態，如今台灣飄移賽事已經有更多粉絲、更好的生態。

2025年，也是秦錫鈞正式展開飄移賽車事業的第一年：2月成立公司、4月在台中麗寶國際賽車場租下專屬場地、7月銀霧學院開始對外專業授課，目前還正規劃和日方合作，引進專業的維修、改裝甚至汽車販售服務，就為了要把餅做大。

「我這樣做到底對、不對，圖的是什麼？」只不過秦錫鈞坦言，目前的虧損金額遠大於回收，且其實每遇到一次困難，他都會在夜晚問自己：「如果我就當個快樂的車手，一直拿冠軍一直爽，後面是不是省下很多麻煩？」

銀霧車隊全員。銀霧車隊提供

改變超乎預期！「走在前面，看到的風景不一樣」

「過程中，有超過我期待的事情，」除了熱情和信念支撐著他不放棄，秦錫鈞也發現除觀眾成長速度快，從一場比賽6、700人看直播，進展到10倍，甚至破萬人觀看，也開始有國外賽車手開始關注台灣飄移賽事，甚至主動來台參賽，「這些改變是超乎我預期的，本來以為可能要3年、5年的耕耘，沒有想到才半年、一年就開始慢慢發生。」

不只如此，在他大半年的努力下，台中麗寶賽車場也在今年首度舉辦飄移賽事，先是5月小規模試水溫，8月下旬又正式擴大舉辦，也代表他的投入已初步發揮功效，讓台灣飄移賽車的規模與影響力，有了不小躍進。

吳佳如直言，麗寶國際賽車場過去考量睦鄰，從未辦過飄移賽事，5月小試身手後發現，飄移並非連續穿透型噪音，決定8月在正式賽道舉辦。沒想到飄移賽車的激戰和煙硝，吸引到逾5000名原先看不懂賽車，甚至從未來過賽車場的觀眾購票入場，票房更超越過去四輪車賽事的紀錄，「外界一般認為賽車場高冷，不太走進來，飄移賽車吸睛，和銀霧合作是個起點，魚幫水、水幫魚，希望帶進更多客人。」

11月底，一連兩天在台南舉辦的TDGP（台灣飄移錦標賽） 最終站，也能看到秦錫鈞和銀霧車隊穿梭的身影。

「別人不做，只好我來做，」頂著二代、創業家的身份，又斜槓成為冠軍賽車手、飄移賽車車隊負責人的秦錫鈞深信，「我如果走在前面，我能夠看到的風景跟人家不一樣！」