別人不要的刮刮樂！他撿起來一刮…爽中3140萬元驚呆：上天給的禮物

國際中心／朱祖儀報導

男子撿起別人不要的刮刮樂，竟然幸運中獎。（示意圖／翻攝自Pixabay）

太幸運！美國密西根州一名男子日前出門購買彩券，發現櫃檯有一張沒人要的刮刮樂，於是決定買那張刮刮樂，沒想到刮開竟發現中了大獎，獲得100萬美元（約新台幣3140萬元）。

據《CBS News》報導，一名33歲男子透露，自己住在密西根底特律市，日前在當地加油站的櫃檯看到一張沒人要的刮刮樂，猜測可能是本來有人想買，但最後被隨手丟棄，於是他將那張刮刮樂撿起，並花了10美元（約新台幣314元）買下。

男子表示，刮開彩券之後，發現自己中了100萬美元，直呼「簡直不敢相信！我做夢都沒想到自己會中這麼大的獎，這是天賜的禮物。」

男子後來到彩券總部兌獎，選擇一次領取69.3萬美元（約新台幣2176萬元）的獎金，而非分期領取現金。他表示自己決定將這筆錢存起來，因為中獎固然開心，但也增加不小壓力，需要好好規劃這筆錢該如何使用。

