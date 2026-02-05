別人早早入帳！他年終等到2/13 網爆料：我們還要掃完地才領

不少上班族反映公司年終獎金壓到2月13日才發，引發網路熱議。（圖／侯世駿攝）

歲末將至，對上班族而言，除了尾牙餐敘之外，最期待的莫過於年終獎金。然而近日一名網友發文抱怨，公司竟選在春節放假前最後一天、也就是2月13日才發放年終獎金，讓他忍不住翻白眼嘆氣，沒想到此話一出，立刻釣出大量「苦主」，引爆一連串年終發放的真實職場哀歌。

該名員工在社群平台Threads發問：「有人年終獎金是2月13日才發放嗎？」由於2026年2月13日正好是農曆春節連假前的最後一個工作日，不少人心有戚戚焉地留言認證：「我們也是當天下班前半小時才發」、「掃完公司環境、聽完老闆訓話才能領錢」、「發錢前還要集合，說今年經營很辛苦，然後才給一點點」。

其中更有人指出，公司不僅壓線發，甚至將年終拆成兩階段支付，「一次在2月13日，一次拖到4月30日，就是怕員工年後離職」，讓不少網友感嘆：「領得到不等於好，等太久的真的很煎熬。」

也有網友分享更極端的例子，「我們公司直接過完年才發」、「連尾牙都吃完回來上班了，年終還沒影」，讓眾人直呼不可思議，直言這根本是對員工的不尊重。

雖然多數勞工對年終「壓線發」表示不滿，留言中也有自稱老闆的人跳出來緩頰，表示這樣安排是為了配合企業財務週期與現金流，「2月1日發薪水、2月13日發年終、3月1日再發薪水，對員工來說資金進帳比較密集，生活壓力應該會少一點。」

然而大多數員工則反駁指出，發得太晚最大困擾是「沒錢辦年貨」，採買時只能硬撐或動用信用卡，「那幾天市場人潮又爆滿，根本沒心情準備新年」。

這場「年終獎金發放時間」的大哉問，也再度讓人思考，公司選擇壓線發放的背後，是出於制度安排、現金控管，還是對員工的不信任。對多數勞工來說，年終不僅是金錢上的鼓勵，更是一年辛勞的象徵，若連這筆慰勞金都要拖延到最後一刻，難免讓人對企業文化產生質疑。

