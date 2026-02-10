別人的年終不會讓人失望 2026年各大產業年終最狂排行榜

農曆春節將至，全台各大產業與公部門年終獎金陸續揭曉。其中半導體測試廠穎崴每位員工平均可領35個月，餐飲業部分，王品有19名店長、主廚年薪達200萬元，航空業則以虎航10.6個月和華航9.7個月最高，醫療業振興醫院平均本薪6個月最高。Yahoo新聞整理目前各大產業年終獎金如下：

農曆春節將至，全台各大產業與公部門年終獎金陸續揭曉。（示意圖／Getty Images）

科技業：穎崴平均領35個月、台積電2個月另有分紅

半導體測試介面廠穎崴透露2025年員工除了保障14個月薪資，若加上季獎金、員工分紅、信託持股等福利，每位員工平均可領35個月，更有10%比例的員工可領超過50個月，獎金與分紅現金支出高達8億元、超過2個股本。

至於其他知名的科技業，包含台積電、鴻海、聯發科等，年終大多為固定2個月，但另會有分紅獎金，例如台積電每年共有5次分紅，包含4次季度業績獎金（2、5、8、11月）與7月的年度績效獎金。

台積電董事會核准2025年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額新台幣2061億4592萬元，相較2024年度1405億元，年增率達46.62%，連兩年創新高，其中員工業績獎金約1030億7296萬元，已於每季季後發放，酬勞（分紅）約1030億7296萬元，預計2026年7月發放。

以2025年底台灣員工人數約7.8萬人計，平均每人可得超過264萬元，相較2024年度約200萬元，同樣呈現大幅成長。

餐飲業：王品店長主廚19人年薪破200萬，最高領47個月

王品集團宣布，今年1月發放年終及績效各項獎金超過3.2億元。2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中19名年薪達200萬元。表現最凸出的店長更領到47個月獎金，年薪突破300萬元。

航空與交通業：虎航10.6個月、華航9.7個月、星宇1個月

航空部分： 台灣虎航董事會拍板通過發放平均 10.6個月 績效獎金，2026年調薪幅度平均5.3%。華航獎金則視個人薪資、考績不同，平均落在9.7個月，最高上看14個月，2026年全面調薪3%。星宇航空今年則因籌備2026年14架新機交付、成本壓力大，加上受關稅、日本地震預言等環境變數干擾，發放年終 1個月 ，整體調薪約3%。

交通部分：台灣高鐵公告年終獎金為3.4個月，全年總獎金則為7個月。

醫療體系：振興醫院6個月、長庚5.2個月

振興醫院： 平均年終本薪 6個月 ，並普發2萬元紅包。

長庚體系： 核發 5.2個月 本薪另加2萬元紅包，2萬多名員工發出年終總額逾52.4億元。

亞東醫院： 1月起調薪留才，非醫師職專任全職每人每月加薪2000元（調幅約5.4%），創近20年新高；年終獎金 4.2個月 ，紅包最高5萬元。

新光醫院： 年終獎金3到3.75個月。1月起除主治醫師外，全員加薪1800元，純白班護理師月薪起薪達5萬3800元。

北醫大體系：2025年10月已發考績獎金0.5至2個月，2026年1月再發放年終獎金2個月、春節獎金、專案特別獎勵金及盈餘獎金等，總額約13億元。

傳產：台塑3個月

台塑企業： 受石化業景氣持續低迷影響，台塑四寶去年合計虧損約10.93億元，由盈轉虧，公司將連續第3年發出保底的3個月本薪年終。

公部門：軍公教1.5個月、公股銀行最高8個月