別人的老闆！振興醫院年終6個月「加普發2萬」 網羨慕喊「開心醫院」

隨著年底將至，年終獎金成為各界矚目的焦點話題。除了科技業薪情持續亮眼，醫療界也傳出高額獎酬吸引關注。近日有多名醫護人員在社群平台Threads分享，振興醫院今年「大手筆」發放福利，不僅全院普發2萬元獎金，年終平均更達6個月，還在五星級飯店舉辦尾牙，羨煞不少同業。

根據網友貼文，振興醫院今年獎金內容包括：每位員工普發2萬元獎金、平均年終約6個月（按底薪計算），並於台北萬豪酒店辦理尾牙活動。員工更曬出伴手禮內容為「整盒」可麗露甜點，並留言直呼「原本以為是一人一顆，沒想到是一盒」、「感恩讚嘆院長」，引起大量討論與轉發。

對於外界關注，振興醫院院長魏崢近日接受訪問時低調證實，該院年終平均6個月屬實，並非首次發放。他指出，這是連續第三年發放高額年終，前兩年分別為5.5個月與6個月，今年持平發出。他表示，獎金來源來自醫院穩健經營成果，董事會對員工待遇也給予高度支持，因此在財務許可下會「盡量給員工」。

針對社群提及的「普發2萬」一事，魏崢表示，這是為感謝員工一年來在醫療工作與評鑑壓力下的努力，獎金不分職類普遍發放。同時也透露，明年起全院各職類員工將統一加薪5％，期望持續透過實質回饋，穩定人力與提升士氣。

對於外界熱議的伴手禮與員工待遇，魏崢笑說「我們蠻常發類似的東西」，強調慰勞員工並非偶發，而是制度化文化的一部分。

除振興醫院外，近日新光醫院也宣布加薪計畫，並調整年終獎金幅度為約3至3.75個月，與過往相近。民眾則普遍認為，醫護工作辛勞，獎金制度理應實質體現專業價值，「羨慕他們，但也覺得他們值得」、「這不是福利，是應有的尊重」。

雖然高額年終能在短期提升吸引力，不過專家也提醒，若要真正長期留住一線醫療人員，仍需從制度面著手。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，「要真正讓護理人員安心留任，應調整本薪、改善護病比、杜絕職場霸凌，並優化整體勞動條件」。台北市醫師職業工會常務理事何建輝也認為，獎金發放有助短期穩定，但唯有提升長期待遇與工作環境，才能真正留才。

隨著醫療人力短缺成為常態，振興醫院透過持續性的高獎酬制度，在醫界樹立一種「薪誠實踐」的示範，也引發其他醫療院所對於人事政策的再思考。

