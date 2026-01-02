別人看診10分鐘↑ ！他卻「30秒看完」名醫解答了

生活中心／張予柔報導



一名網友近日在Threads發文，分享自己多年來看診的經驗，從走進診間、醫師詢問症狀到離開，全程幾乎30秒解決，讓他忍不住好奇，為何其他病患常常一待就是十幾分鐘甚至更久。貼文曝光後意外掀起大量共鳴，短時間內吸引超過3萬人按讚、留言討論，也釣出醫護人員與ICU醫師親自解答。





看診只花30秒！他不解「別人一看10分鐘↑」名醫親揭關鍵原因

原PO分享自己看診幾乎30秒結束，因此他不禁好奇為啥其他病患都待10至20分鐘。（圖／民視新聞）

原PO在貼文中寫道，自己每次看診大概都30秒解決，因此他不禁好奇「其他病患都可以待10至20分鐘，到底是為什麼？」。貼文曝光後，網友紛紛留言，有人笑稱「跟銀行一樣，排1小時，輪到我1分鐘解決」、「這真的是一個魔咒，別人都很久，自己去看診一下子就結束了」，也有人指出關鍵，「症狀複雜的當然講比較久，但也有病人一直跳針，同一件事可以講20分鐘」。不少人更以長輩就醫經驗表示，「老人家會從出生開始講病史」、「我阿公沒有半小時是不會出來的」。

ICU醫師陳志金也現身留言區解答，表示「能30秒看完，代表你是尊榮病人」。（圖／翻攝自 Threads）

留言區也釣出不少醫護人員現身說法，有前護理師直言「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的」，也有人指出，診間待很久的病患，往往病情本身較為複雜，需要反覆釐清用藥、慢性病控制與生活習慣，加上部分病患會重複詢問同樣問題，自然拉長時間。ICU醫師陳志金也現身回應，他幽默表示「能30秒看完，代表你是尊榮病人」並進一步解釋，通常符合3種條件的人，看診速度會特別快，包括回診追蹤、病情單純，以及能清楚描述自身狀況、理解醫囑的病人。

原文出處：他看診只花30秒不解「別人一看10分鐘↑」！名醫親揭關鍵原因

