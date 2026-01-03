別人看診20分鐘、他30秒就出來！ICU醫師揭真相：是尊榮待遇

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

一名網友近日在社群平台分享自身看診經驗，表示自己每次進診間大約30秒就結束，反觀不少病患一待就是10到20分鐘，甚至更久，讓他忍不住好奇「到底是為什麼？」貼文曝光後引發大量討論，甚至釣出ICU醫師陳志金現身回應。

一名網友近日在社群平台分享自身看診經驗。（示意圖／Unsplash）

「不好意思我真的非常好奇一件事」，該網友在Threads發文指出，自己每次看醫生「大概30秒內解決」，但是其他病患都可以待10到20分鐘，讓他滿頭問號。貼文一出，引發許多網友共鳴，「這真的是一個魔咒，別人都很久，自己去看診一下子就結束了」、「我也常常疑惑，每次我進去不到5分鐘就出來，但長輩沒有半小時、1小時出不來」、「因為老人講他的病情會從他出生開始講起」、「比較嚴重的，都講比較久，當然也有不嚴重的，病人一直跳針...這種也可以講很久」、「代表你症狀輕，要慶幸」。

廣告 廣告

也有醫護人員在留言補充，「因為看很久的通常都很複雜，需要多一點時間釐清病情或進一步溝通」、「很多老人不是去看病的，是去找醫生聊天的，前護理師路過」、「那些在診間待10分鐘以上的病患，通常都是一直在問重複問題的老人，同一個問題問100次」。

對此，陳志金醫師也親自回應，表示能快速完成看診，通常與三個條件有關，包括回診追蹤、病情單純，以及病患能夠清楚表達自身病情、理解力佳。同時具備以上三點，「才能享有30秒看診的尊榮待遇」。

更多FTNN新聞網報導

麥當勞奶昔回歸掀熱潮！限量周邊開賣 12間指定販售門市一早大排長龍

吞膠囊卡喉嚨？是姿勢錯了 營養師教「2實用吞嚥法」大幅提升成功率

路面凍到結冰！ 南橫公路埡口至向陽「預警性封閉」

