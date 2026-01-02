別人笑她月租賺一萬多能幹麼，她卻打造出「國際房產現金流」笑到最後：複利是財富界的愛情長跑





很多人以為致富的關鍵是會不會投資、有沒有足夠的本金。但這麼多年來，和不同背景的人交流後，我深深體悟：真正的差別往往不是知識，而是「思維」。有人月薪 3 萬，卻能累積資產；有人月薪 10 萬，卻總是月光。差別不在收入，而在於看待金錢的思考模式。

致富思維，就是讓錢為你工作，而不是你一輩子為錢賣命。

記得剛出社會時，薪水扣掉房租和生活費，所剩無幾。我常告訴自己：「等我賺到更多錢，再來存錢。」後來我發現，這就是一個最典型的「窮人思維」……

窮人：等有餘裕再投資、認為錢只夠應付當下

富人：先為未來配置資產，讓錢自動長大再消費

真正的差別在「順序」；窮人先花後存，而富人先存後花。就是這個小小的順序調換，長期下來，決定了人生財務的分水嶺。

窮人思維 vs. 富人思維

窮人思維和富人思維的差別不只如此，他們看待「時間」的方式也不一樣。

窮人：著重短期，追逐熱門題材，想要一夜致富

富人：知道複利需要時間，願意讓資產慢慢累積

這就是我常跟學生說的，複利是財富界的「愛情長跑」，只有願意長期相伴，才能見證奇蹟。 我在泰國買下第一間小房產時，很多人笑我：「一間才一萬多台幣的月租，能賺什麼？」但我知道，這是我打造「國際房產現金流」的開始。到了今天這些房產，已經成為我旅居世界的底氣。

真正的差別在「時間」，富人知道：先種小樹，未來就能變成一片森林。

窮人思維和富人思維的差別，還包括消費的方式。

窮人習慣把錢花在會貶值的東西（如：名牌包、豪車） 富人習慣把錢放在會增值的資產（如：股票、房地產、創造現金流的事業）

所以在消費時，你問過自己：「這筆錢花下去，是讓錢離我而去，還是能替我生更多錢？」

我曾在 2008 年金融風暴中失去一切，但正因如此，我才重新建立起「資產配置」的觀念，後來靠 ETF 與海外房產重新翻身。自此我知道窮人看到風險就退縮，而富人懂得管理風險，並看見其中的機會。

窮人／富人的六大思維對照

金錢觀

窮人這麼想：只夠應付現在，等有剩再投資 富人這麼想：讓錢替自己工作，先存後花

消費習慣

窮人這麼想：喜歡買會貶值的東西（名牌、豪車） 富人這麼想：投資增值資產（ETF、房地產、事業）

時間觀

窮人這麼想：想快速致富，缺乏長期耐心 富人這麼想：相信複利效應，願意長期累積

風險態度

窮人這麼想：害怕風險，選擇不行動 富人這麼想：持續學習，把錯誤當學費

學習心態

窮人這麼想：認為自己知道的不夠、乾脆放棄 富人這麼想：與時間合作，長期致勝

人生選擇

窮人這麼想：為錢工作一輩子 富人這麼想：打造被動收入，讓錢為自己工作

面對風險，致富者的思維不是避免跌倒，而是跌倒後知道如何站起來。親愛的讀者，如果你也想打造自己的財富力，請先從培養自己的「致富思維」開始，因為你腦袋的設定，將會決定你的人生劇本。

請記得，當你選擇用長期眼光看待金錢，將投資優先於消費，用勇氣取代恐懼，你就已經走在致富的道路上了。

作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳

在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。

（本文摘自《啟動致富原力：富養自己的心態×習慣×工具×行動，打造人生選擇權的底氣》天下雜誌出版，Dr. Selena楊倩琳著）





