別人老闆好大方！她曝公司「開工現領2800元」 羨煞網友：還缺人嗎？

農曆春節即將到來，一名女網友分享公司公告的年節福利，除了連假前最後一天只需上半天班，初五開工拜拜還能領1600元紅包，連假後首日返工再加碼1200元，讓她直呼「一定要去公司」，羨煞眾人。

該名女網友昨（9）日在社群平台曝光公司福利，表示總經理室已向全體員工公告，春節前最後一個上班日（2月13日）只需上半天班並進行大掃除，中午供餐後即可下班。大年初五（2月21日）上午9點舉行開工拜拜，凡到場員工即可領取1600元紅包。

不僅如此，春節連假後的第一個上班日（2月23日），只要全勤未請假，還能再領1200元紅包。原PO興奮直言：「去定公司了！誰會跟1600元過不去。」

文章曝光後吸引近50萬人關注，不少網友紛紛留言：「我們公司初五只有200元，超可悲」、「老闆喜歡熱鬧，員工一人1000元，帶家人去還有600元」、「開工加首日就能領3000元，還有沒有缺人？」甚至有人爆料「之前待過的公司雖然發紅包，但會從薪水扣，根本是假福利」。

