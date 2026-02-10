別人老闆從不讓人失望！她曬公司「超狂福利」：開工領2800 眾人超羨慕

生活中心／王文承報導

一名女子分享，公司公布春節期間的福利，不僅連假前最後一天只需上半天班，開工還能領紅包，讓她興奮直呼「一定會去公司」（示意圖／資料照）

農曆春節即將到來，不少上班族早已安排好長達9天的連假行程。一名女子分享，公司公布春節期間的福利，不僅連假前最後一天只需上半天班，開工還能領紅包，讓她興奮直呼「一定會去公司」，貼文曝光後，羨煞大批網友。

她曬公司超狂年節福利 眾人羨慕：缺人？

一名女網友在社群平台《Threads》發文貼出一張公司公告的照片指出，總經理室近日對全體員工發布公告，說明春節前的最後一個上班日為2月13日，當天僅需上班半天，主要進行年終大掃除，中午12點提供餐點，下午1點即可下班，方便員工返鄉過年。

此外，大年初五（2月21日）為開工拜拜日，吉時為上午9點。由於當天適逢星期六，只要出席參加拜拜，就能領到1,600元開工紅包。

不僅如此，原PO也補充，春節連假後的第一個正式上班日為2月23日，只要當天未請任何假別與時數，還可再額外領取1,200元紅包，公司希望藉此鼓勵員工踴躍出勤。對此，原PO開心表示：「去定公司了！誰會跟1,600元過意不去。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「等於開工紅包1,600，年後首日上班再加發1,200，根本佛心公司」、「這1,600我一定會出勤」、「給得起紅包，要我前一天睡公司都可以」、「別人的公司真的從不讓人失望」。

也有不少人忍不住自嘲比較，「我們連紅包都沒有，只有拜拜供品大家分」、「羨慕，開工拜拜一包、上班第一天又一包，果然是別人的公司」、「貴公司還缺人嗎？真的好羨慕」、「我們公司才200元，什麼乞丐公司」、「去打掃兩三個小時，開工只給200」。

