別人花20幾萬拍網美照，她卻換來曼谷6間房！節儉過時了，聰明花錢才會致富：會流回來的錢，才值得花





很多人以為「擁有很多錢」就代表幸福，但我必須很誠實地告訴你——那是個美麗卻危險的誤會。

根據研究統計，當一個人的年收入達到大約 7.5 萬美元（約台幣 215 萬）時，幸福感會達到一個高峰。這個數字看起來很吸引人，好像只要賺到這個數字，我們的人生就會被幸福填滿。

可是，只要想辦法把年薪增加到 200 萬元，真的就能「買」到幸福嗎？另一份統計發現：

結婚（感情良好） → 幸福感提升767%

健康改善 → 幸福感提升6531%

離婚、失業、收入減少 → 幸福感下降66%……

讓幸福與財富同時增長的消費觀

這告訴我們一個真相：「有錢 ≠ 幸福」。 我在自己的人生經驗中，找到了一個非常清晰的答案──有錢，不一定會幸福；正確花錢，才有可能讓幸福與財富同時增長。

錢怎麼花，會決定你會愈來愈富，還是愈來愈窮？有人問我：「Selena，你花錢的時候會很猶豫嗎？」

我通常會反問：「你花的錢，是消費，還是投資？」我心中的分類很簡單：

消費，滿足短暫欲望，花完就沒了。像是名牌包、豪車、大餐，它們的價值幾乎只停留在那一瞬間；投資，有機會為未來帶來更多回報。可能是 ETF、房地產、專業課程，甚至一次有價值的人脈聚會。

這樣說也許更直接，我的消費觀是：會流回來的錢，才值得花。但是，已經花掉的錢，要怎麼自己流回來？

接下來，要鄭重分享我的「金錢螺旋」哲學，當你找到屬於自己的金錢螺旋，每一筆支出都會自動回流，財富將會像水龍頭一樣，打開就不斷湧流。

打破「花錢是罪惡」的迷思

2023 年，我幾乎每隔一、兩個月就飛一次曼谷，總共去了七、八次，每次機票加住宿 2、3 萬元。很多人聽到這裡，第一反應都是：「天啊，光旅費就二十幾萬！你不覺得浪費嗎？」

我笑笑地說：「一點也不浪費，因為那是投資。」

那些旅行，讓我在曼谷買下 6 間房子，並朝著「2030年擁有 10 間房」的目標前進。完成目標時，每年光是租金收入，就有機會達到 150 到 200 萬。

換句話說，如果我當初只是單純去曼谷玩樂，拍幾張網美照，花的錢就一去不回。但我帶著投資思維，每一次出行都是為了完成更大的財富布局，那二十幾萬的「旅費」，其實是種下一棵棵未來會不斷結果的搖錢樹。

很多人從小被教育：「省錢才是美德，花錢是浪費。」但一個殘酷的真相是：省吃儉用不會讓你變有錢，聰明花錢才會。

錯誤的消費觀，可能讓你：

①拒絕投資自己

②犧牲生活品質

③最後錯失賺大錢的機會

想要致富，第一步就是改變對花錢的態度。我常用一個簡單的比較來提醒自己：如果今天有 20 萬元，你是會拿去買一個香奈兒包，還是買 10 張 00918 ETF ？香奈兒包，漂亮、吸睛，但除了滿足當下的虛榮，沒有持續回報。00918 呢？每個月幫你加薪約 1,300 元，一年回報15,600 元，還可能持續增值。

這個問題沒有對錯，只有選擇的後果不同。香奈兒包讓你今天開心，但 ETF 可能讓你未來很多年都開心。所以，今天你花的錢，是加分，還是扣分呢？如果，花錢不再是失去，而是播種。每一顆種子，都可能在未來開花結果，把更多的財富與幸福送回到你手中，那就是真正的致富思維。

只會省錢，不會讓你變有錢，有價值的消費才會為你帶來財富。所以，從今天開始，掏錢消費前，請先問自己兩個問題：

這筆錢花出去，會讓我愈花愈有錢嗎？ 它會創造短暫的快樂，還是持續的幸福？

當你用「投資」的角度看待支出，會發現──你不再只是把錢握緊不放，而是學會讓錢帶著利息回家。

讓錢自動回到你身邊的祕密

用日本權威讀心師 DaiGo 的概念，來形容一個很棒的理財思維：「金錢螺旋」。它的運作方式很簡單：

1、找到你真正熱愛的事物

2、全心投入其中，累積價值

3、想辦法把興趣與收入連結

4、把賺到的錢再投入，讓正向循環變大

這樣，你每一次花錢，都是在推動金錢螺旋向上。

我有位朋友許傑，是知名旅遊攝影部落客。他因為喜歡旅行，開始經營社群平台、拍攝照片，吸引旅行社和航空公司合作邀約。每次旅行，他賺的不只是回憶，還有現金流與影響力。然後他把收入再投入在下一次的旅程，形成一個無限循環的金流向上螺旋。現在，你也可以開始思考：

1、有什麼事讓我全心投入時忘記時間？

2、我的興趣能否透過分享（寫作、影片、教學），創造影響力？

3、賺到的第一桶金，我要怎麼再投資在興趣上？

從今天起，讓每一筆錢都帶回更多錢。不再只是「消費」或「節省」，而是：

● 用投資思維看待每一塊錢 ● 讓花出去的錢創造現金流 ● 啟動屬於你的金錢螺旋

當你找到自己的財富密碼，錢會像水龍頭一樣，一打開就有源源不絕的流入。

作者介紹｜Dr. Selena 楊倩琳

在成為小資理財教主、環遊世界70餘國之前，楊倩琳曾是出生在單親貧困家庭、15歲到印刷廠當女工的高職生。高職同學偶然一句話：「楊倩琳你一定考不上大學」誓言考取大學。努力上班存錢去英國留學攻讀碩士，到最後在上海財經大學完成博士學位，從工廠女工到科技公司營運長，50歲提早退休，成功翻轉人生。

（本文摘自《啟動致富原力：富養自己的心態×習慣×工具×行動，打造人生選擇權的底氣》天下雜誌出版，Dr. Selena楊倩琳著）





