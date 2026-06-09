別人賺翻了你老是手抖！0050恐高症爆發 元大ETF操盤手搬出魏哲家超霸金句：請繼續買
台灣ETF龍頭0050漲到買不下手怎麼辦？最近不少投資人都有同樣煩惱。看著台股不斷創高、0050規模正式衝破2兆元，一邊羨慕別人賺錢，一邊又擔心自己是不是買在山頂。結果猶豫半天，股價就是繼續漲給你看，然後自己又是原地踏步。對此，元大投信ETF經理人給出一個很有台積電董事長暨總裁魏哲家味道的答案：「請繼續買。」
最近市場最常出現的一種症頭，叫做「0050恐高症」。症狀很簡單。每次打開券商App，看到0050又創新高，就覺得太貴；看到朋友定期定額帳面獲利，又開始產生相對剝奪感；最後的結果，通常又是觀望，再繼續觀望。
元大投信ETF經理人認為，很多人都希望自己買在最低點、賣在最高點，但問題是，市場從來不會提前通知你哪裡是最低點。對於指數化投資而言，比起猜高低點，更重要的是「儘早投入」。
很多人也糾結是要單筆投入、還是定期定額？定期定額其實只是把大筆資金拆成很多小筆慢慢買。真正決定長期績效的，往往不是買進方式，而是有沒有參與市場的成長。
如果市場長期向上，早一天進場，就有機會早一天享受成長紅利。當然，前提是你的資產配置必須合理。
投資人可以先替自己做一個簡單的壓力測試。假設明天金融海嘯重演，台股瞬間腰斬50%，你晚上還睡得著嗎？
如果答案是不行，那代表配置可能太積極；如果答案是可以，那就表示目前的資產配置與風險承受能力相對匹配。只要配置正確，其實不需要天天猜測明天會漲還是跌？
這就是0050為什麼能夠一路吸引資金持續流入。它不一定是最刺激的投資標的，也不一定每天都是市場最熱門焦點，但它涵蓋的是台灣最具代表性的企業，跟著台灣經濟、企業獲利，以及資產價格長期上升而成長。
投資0050最大的優勢，就是「很省心」。
買個股要追蹤財報、研究產業趨勢；買主題型ETF要擔心題材退燒；買主動式ETF還得觀察基金經理人績效。但0050最大的優勢，就是不太需要花時間管理。
只要台灣最具競爭力的企業持續成長，它就會透過成分股調整機制，自動讓投資人參與台灣企業的成長果實。因此，元大投信ETF經理人給仍處於資產累積階段投資人的建議「灰熊」簡單。
如果你還沒退休、不急著用錢，也有足夠的閒置資金可以投入，就不必天天猜測明天會漲還是跌。因為對累積期投資人來說，最大的風險很多時候不是買太高，而是一直等、一直怕，最後什麼都沒買到。
0050現在該不該買、什麼時候買？他直接借用魏哲家日前面對台積電股價時的一句霸氣回應：「請繼續買。」
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